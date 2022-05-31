Правительство продлило ограничения на вывоз минеральных удобрений до конца 2022 года
Правительство РФ приняло решение продлить квоты на экспорт азотных и сложных удобрений, следует из сообщения пресс-службы кабмина. Ограничения будут действовать с 1 июля до 31 декабря 2022 г.
Для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 млн т, для сложных – чуть более 5,9 млн т. «Квоты, как и прежде, не будут распространяться на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Абхазию и Южную Осетию», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что принятое решение направлено на предупреждение дефицита удобрений на внутреннем рынке и недопущение роста цен на продовольствие. Распределить объемы между экспортерами поручено министерствам промышленности и торговли и сельского хозяйства.
17 апреля правительство временно увеличило экспортные квоты для производителей минеральных удобрений почти на 700 000 т. Меру объяснили необходимостью поддержки производителей удобрений, которые столкнулись с риском простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств. Компании рассчитывают, что интерес к удобрениям проявят страны, не присоединившиеся к санкционным ограничениям.
В ноябре прошлого года правительство приняло решение ввести временные ограничения на экспорт азотных удобрений. Премьер-министр Михаил Мишустин тогда пояснял, что в структуре производства минеральных азотных удобрений существенную часть занимает газ (из газа получают аммиак — сырье для выпуска удобрений, в частности, аммиачной селитры). Из-за роста цен на газ за рубежом возник дефицит удобрений, поэтому необходимо не допустить их дефицита также на внутрироссийском рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие, говорил председатель правительства.