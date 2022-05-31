Правительство продлило ограничения на вывоз минеральных удобрений до конца 2022 года

Для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 млн т, для сложных – чуть более 5,9 млн т. «Квоты, как и прежде, не будут распространяться на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Абхазию и Южную Осетию», — говорится в сообщении.