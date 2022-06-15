Глава «Ростеха» заявил о бессмысленности тотального импортозамещения
«Да, в моменте мы утратили доступ к отдельным товарам, технологиям, комплектующим. Но это не является сигналом для тотального импортозамещения. Замещать все бессмысленно, экономически нецелесообразно и попросту невозможно. Повторюсь, этого не делает ни одна развитая страна в мире», — подчеркнул Чемезов.
Импортозамещение
На фоне санкций Запада поставки товаров в Россию приостановили многие зарубежные компании. Ограничения затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, об уходе с российского рынка или временной приостановке деятельности в связи с происходящим объявили сотни зарубежных компаний. Российские власти обещали поддержать отечественных производителей. В частности, в середине мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых мерах поддержки фармацевтических компаний.
По его словам, изоляция, в том числе технологическая, и попытка делать все самостоятельно — это «путь в никуда». Чемезов считает, что Россия должна оставаться частью глобального мира, в котором развитие невозможно без международных партнерств. России не по пути со странами, которые ввели санкции, однако у нее есть партнеры в других регионах мира, которые ведут себя «последовательно и принципиально».
«Исходя из этого, пошаговый план действий на ближайшую перспективу должен базироваться на ответах: какие конкретно товары и технологии сегодня определяют зависимость от импорта? Есть ли пути параллельного импорта или альтернативные поставщики? Сколько времени потребуется, чтобы сделать самим?» — отметил Чемезов.
Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что программа импортозамещения в значительной части была провалена. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас согласился с таким мнением. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что согласиться с тем, что программа провалилась, вряд ли можно. По его словам, нельзя почивать на лаврах, потому что многое еще предстоит сделать в импортозамещении в авральном режиме.