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Глава «Ростеха» заявил о бессмысленности тотального импортозамещения

Ведомости

Тотальное импортозамещение бессмысленно, экономически нецелесообразно и невозможно, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в колонке для РБК.

«Да, в моменте мы утратили доступ к отдельным товарам, технологиям, комплектующим. Но это не является сигналом для тотального импортозамещения. Замещать все бессмысленно, экономически нецелесообразно и попросту невозможно. Повторюсь, этого не делает ни одна развитая страна в мире», — подчеркнул Чемезов.

Импортозамещение

На фоне санкций Запада поставки товаров в Россию приостановили многие зарубежные компании. Ограничения затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, об уходе с российского рынка или временной приостановке деятельности в связи с происходящим объявили сотни зарубежных компаний. Российские власти обещали поддержать отечественных производителей. В частности, в середине мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых мерах поддержки фармацевтических компаний.

По его словам, изоляция, в том числе технологическая, и попытка делать все самостоятельно — это «путь в никуда». Чемезов считает, что Россия должна оставаться частью глобального мира, в котором развитие невозможно без международных партнерств. России не по пути со странами, которые ввели санкции, однако у нее есть партнеры в других регионах мира, которые ведут себя «последовательно и принципиально». 

«Исходя из этого, пошаговый план действий на ближайшую перспективу должен базироваться на ответах: какие конкретно товары и технологии сегодня определяют зависимость от импорта? Есть ли пути параллельного импорта или альтернативные поставщики? Сколько времени потребуется, чтобы сделать самим?» — отметил Чемезов.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что программа импортозамещения в значительной части была провалена. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас согласился с таким мнением. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что согласиться с тем, что программа провалилась, вряд ли можно. По его словам, нельзя почивать на лаврах, потому что многое еще предстоит сделать в импортозамещении в авральном режиме. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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