Глава «Ростеха» заявил о бессмысленности тотального импортозамещения

По его словам, изоляция, в том числе технологическая, и попытка делать все самостоятельно — это «путь в никуда». Чемезов считает, что Россия должна оставаться частью глобального мира, в котором развитие невозможно без международных партнерств. России не по пути со странами, которые ввели санкции, однако у нее есть партнеры в других регионах мира, которые ведут себя «последовательно и принципиально».