Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых
Президент России Владимир Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых. Право на такую ипотеку получат предприятия, которые готовы построить новые производства, сказал глава государства в своей речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По мнению главы государства, для наращивания производства отечественной промышленной продукции машиностроения, сервисного оборудования, бытовой техники необходимо создать комфортные условия для работы предприятий и обеспечить наличие производственных площадок.
«Предлагаю запустить принципиально новый инструмент: промышленную ипотеку. Речь идет о льготных долгосрочных кредитах по ставке 5% годовых. Право на такие кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства. Прошу правительство не затягивая отработать все детали с банковским сектором России, чтобы уже в ближайшее время промышленная ипотека заработала в полном объеме», — сказал Путин.
Также глава государства попросил правительство к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров. Путин отметил, что производители в промышленных кластерах должны получать льготные кредиты.
«Что здесь важно? Финансирование. Проекты, запускаемые в таких кластерах, должны получить долгосрочный кредитный ресурс сроком до 10 лет и по ставке не более 7% годовых. Проговорили все эти вопросы с нашим экономическим блоком — все согласны. Будем делать», — сказал глава государства. Вторым пунктом благоприятного функционирования промышленных кластеров Путин назвал налогообложение.
«Нужно обеспечить низкий уровень налогообложения, условно постоянных налогов, в том числе, страховых взносов», — сказал президент. Третьим направлением поддержки промышленности он назвал усилия государства по оказанию поддержки «на стартовой стадии».
«Формирование пакета заказов, в том числе предоставление субсидий на покупку готовой продукции таких предприятий», — сказал президент. Еще одном пунктом, касающимся промышленных кластеров, Путин назвал упрощенное администрование, «включая минимум либо полное отсутствие проверок». По словам президента, промышленные кластеры должны заработать уже с 1 января 2023 г.
Ранее сегодня Путин заявил, что считает возможным снизить ставку по основной программе ипотеки с господдержкой с 9 до 7%. При этом срок действия программы остается прежним – до конца текущего года. ВТБ и Сбербанк уже оперативно отреагировали на предложение главы государства снизить ставку по льготной ипотеке до 7% годовых в рублях.