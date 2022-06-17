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Экономика

Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых. Право на такую ипотеку получат предприятия, которые готовы построить новые производства, сказал глава государства в своей речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По мнению главы государства, для наращивания производства отечественной промышленной продукции машиностроения, сервисного оборудования, бытовой техники необходимо создать комфортные условия для работы предприятий и обеспечить наличие производственных площадок.

«Предлагаю запустить принципиально новый инструмент: промышленную ипотеку. Речь идет о льготных долгосрочных кредитах по ставке 5% годовых. Право на такие кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства. Прошу правительство не затягивая отработать все детали с банковским сектором России, чтобы уже в ближайшее время промышленная ипотека заработала в полном объеме», — сказал Путин.

Также глава государства попросил правительство к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров. Путин отметил, что производители в промышленных кластерах должны получать льготные кредиты.

«Что здесь важно? Финансирование. Проекты, запускаемые в таких кластерах, должны получить долгосрочный кредитный ресурс сроком до 10 лет и по ставке не более 7% годовых. Проговорили все эти вопросы с нашим экономическим блоком — все согласны. Будем делать», — сказал глава государства. Вторым пунктом благоприятного функционирования промышленных кластеров Путин назвал налогообложение.

«Нужно обеспечить низкий уровень налогообложения, условно постоянных налогов, в том числе, страховых взносов», — сказал президент. Третьим направлением поддержки промышленности он назвал усилия государства по оказанию поддержки «на стартовой стадии».

«Формирование пакета заказов, в том числе предоставление субсидий на покупку готовой продукции таких предприятий», — сказал президент. Еще одном пунктом, касающимся промышленных кластеров, Путин назвал упрощенное администрование, «включая минимум либо полное отсутствие проверок». По словам президента, промышленные кластеры должны заработать уже с 1 января 2023 г.

Ранее сегодня Путин заявил, что считает возможным снизить ставку по основной программе ипотеки с господдержкой с 9 до 7%. При этом срок действия программы остается прежним – до конца текущего года. ВТБ и Сбербанк уже оперативно отреагировали на предложение главы государства снизить ставку по льготной ипотеке до 7% годовых в рублях.

Ранее по теме: Мишустин поручил проработать запуск промышленной ипотеки под 5%

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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