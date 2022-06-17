Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых

Ранее сегодня Путин заявил, что считает возможным снизить ставку по основной программе ипотеки с господдержкой с 9 до 7%. При этом срок действия программы остается прежним – до конца текущего года. ВТБ и Сбербанк уже оперативно отреагировали на предложение главы государства снизить ставку по льготной ипотеке до 7% годовых в рублях.