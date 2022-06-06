Мишустин поручил проработать запуск промышленной ипотеки под 5%
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития и главам нескольких регионов проработать запуск «промышленной ипотеки» под 5% годовых для покупки недвижимости напрямую у промышленного девелопера, сообщила пресс-служба правительства.
«Кроме того, будет проработан вопрос запуска в России промышленной ипотеки – предоставления льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера. Сделать это предстоит Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития при участии глав ряда регионов», — говорится в сообщении. Доклад по поручению нужно будет сделать до 9 июня.
18 апреля пресс-служба Минпромторга сообщила, что министр промышленности и торговли Денис Мантуров поддержал предложение ввести «промышленную ипотеку» для резидентов индустриальных парков из числа малого и среднего бизнеса. Мантуров отметил, что идею проработает экономический блок правительства.