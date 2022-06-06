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Экономика

Мишустин поручил проработать запуск промышленной ипотеки под 5%

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития и главам нескольких регионов проработать запуск «промышленной ипотеки» под 5% годовых для покупки недвижимости напрямую у промышленного девелопера, сообщила пресс-служба правительства.

«Кроме того, будет проработан вопрос запуска в России промышленной ипотеки – предоставления льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера. Сделать это предстоит Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития при участии глав ряда регионов», — говорится в сообщении. Доклад по поручению нужно будет сделать до 9 июня.

18 апреля пресс-служба Минпромторга сообщила, что министр промышленности и торговли Денис Мантуров поддержал предложение ввести «промышленную ипотеку» для резидентов индустриальных парков из числа малого и среднего бизнеса. Мантуров отметил, что идею проработает экономический блок правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных