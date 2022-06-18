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Экономика

Сечин назвал санкции ЕС «энергетическим самоубийством»

Ведомости

Европейские страны совершают энергетическое самоубийство, вводя санкции против России, заявил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ–2022) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. 

«Совершаемое Европой энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия. Мы уже видим снижение ее экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов», — сказал Сечин (цитата по «РИА Новости»).

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По мнению главы «Роснефти», «Европа в результате навязанных ей антироссийских санкций окончательно утратила субъектность и шансы стать не только политическим, но и конкурентоспособным экономическим полюсом, альтернативным США». Отказ от российских энергоносителей превратил европейские страны в регион с самой высокой стоимостью энергии в мире, добавил Сечин. 

Вице-премьер России Александр Новак, выступая на ПМЭФе, также связал нефтяное эмбарго ЕС с ростом цен на топливо. По его словам, Европа в 2021 г. заплатила 350-400 млрд евро за энергоресурсы, а в этом году она переплатит еще 400 млрд евро. Вице-премьер также заявил, что европейские страны могут столкнуться с проблемами осенью и зимой из-за ситуации с поставками газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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