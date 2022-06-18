Сечин назвал санкции ЕС «энергетическим самоубийством»

Вице-премьер России Александр Новак, выступая на ПМЭФе, также связал нефтяное эмбарго ЕС с ростом цен на топливо. По его словам, Европа в 2021 г. заплатила 350-400 млрд евро за энергоресурсы, а в этом году она переплатит еще 400 млрд евро. Вице-премьер также заявил, что европейские страны могут столкнуться с проблемами осенью и зимой из-за ситуации с поставками газа.