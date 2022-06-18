Сечин назвал санкции ЕС «энергетическим самоубийством»
Европейские страны совершают энергетическое самоубийство, вводя санкции против России, заявил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ–2022) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
«Совершаемое Европой энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия. Мы уже видим снижение ее экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов», — сказал Сечин (цитата по «РИА Новости»).
По мнению главы «Роснефти», «Европа в результате навязанных ей антироссийских санкций окончательно утратила субъектность и шансы стать не только политическим, но и конкурентоспособным экономическим полюсом, альтернативным США». Отказ от российских энергоносителей превратил европейские страны в регион с самой высокой стоимостью энергии в мире, добавил Сечин.
Вице-премьер России Александр Новак, выступая на ПМЭФе, также связал нефтяное эмбарго ЕС с ростом цен на топливо. По его словам, Европа в 2021 г. заплатила 350-400 млрд евро за энергоресурсы, а в этом году она переплатит еще 400 млрд евро. Вице-премьер также заявил, что европейские страны могут столкнуться с проблемами осенью и зимой из-за ситуации с поставками газа.