Глава МВФ заявила о замедлении экономики США в 2023 году
Международный валютный фонд ожидает, что экономика США замедлится, а путь предотвращения рецессии сужается, сообщила директор – распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Ее заявление опубликовано на сайте организации.
Согласно прогнозу МВФ, темпы роста ВВП США снизятся с 2,9% в 2022 г. до 1,7% в 2023 г. и 0,8% в 2024 г. По словам Георгиевой, американская экономика оправилась от шока, вызванного пандемией коронавируса, а безработица в стране находится на уровне 2019 г. Сейчас главным приоритетом администрации США является борьба с инфляцией, а схема Федеральной резервной системы, направленная на повышение базовой процентной ставки до 3,5–4%, является правильной для снижения инфляции, указала глава МВФ.
«Учитывая политику, намеченную на июньском заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке, и ожидаемое сокращение бюджетного дефицита, мы ожидаем, что экономика США замедлится. Мы осознаем, что путь к предотвращению рецессии в США сужается. Мы должны признать неопределенность текущей ситуации», — сказала Георгиева, добавив, что экономику «сотрясают» боевые действия на Украине и карантин в Китае.
Ситуация вокруг Украины не является основной причиной инфляции в Соединенных Штатах, заявил ранее председатель ФРС США Джером Пауэлл. По его словам, явно связан с ситуацией на Украине рост цен на сырьевые товары. Высокая инфляция в Европе является результатом ее политики по отказу от российских энергоносителей, однако уровень инфляции в США основан на более сложных параметрах, связанных со спросом и предложением.
Федеральная резервная система США 15 июня объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых. Регулятор пояснил, что сложная ситуация в американской экономике, связанная с высокой инфляцией, наблюдается в том числе из-за влияния военной спецоперации России на Украине на глобальную экономику. В заявлении говорится о планах по достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% «в долгосрочной перспективе».
В апреле, после данных о рекордной мартовской инфляции, президент США Джо Байден заявил, что 70% роста цен произошло «из-за повышения цен на бензин Путиным», и после неоднократно связывал удорожание продуктов и других товаров с действиями России. По данным министерства труда США, годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 г., достигнув 8,6%.