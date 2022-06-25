Глава МВФ заявила о замедлении экономики США в 2023 году

Согласно прогнозу МВФ, темпы роста ВВП США снизятся с 2,9% в 2022 г. до 1,7% в 2023 г. и 0,8% в 2024 г. По словам Георгиевой, американская экономика оправилась от шока, вызванного пандемией коронавируса, а безработица в стране находится на уровне 2019 г. Сейчас главным приоритетом администрации США является борьба с инфляцией, а схема Федеральной резервной системы, направленная на повышение базовой процентной ставки до 3,5–4%, является правильной для снижения инфляции, указала глава МВФ.