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Экономика

Маск предупредил о риске рецессии в США в ближайшем будущем

Ведомости

Рецессия в США вполне может начаться уже в ближайшем будущем, заявил основатель и гендиректор Tesla Илон Маск в интервью Bloomberg на Катарском экономическом форуме в Дохе.

«В какой-то момент рецессия неизбежна. Что касается того, будет ли она в ближайшем будущем, то ответ скорее "да", чем "нет"», — отметил Маск, выступая по видеосвязи. С прогнозом бизнесмена согласны аналитики Goldman Sachs во главе с главным экономистом банка Яном Хациусом.

Если ранее они оценивали вероятность рецессии в США в 2023 г. в 15%, то сейчас — в 30%. Если же рецессия не наступит в 2023 г., то с вероятностью 25% произойдет в 2024-м. Экономист Нуриэль Рубини, в свою очередь, ожидает, что рецессия в США может наступить до конца 2022 г.

Федеральная резервная система (ФРС) США ранее объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых. Регулятор пояснил, что сложная ситуация в американской экономике, связанная с высокой инфляцией, наблюдается в том числе из-за влияния военной спецоперации России на Украине на глобальную экономику. В заявлении говорится о планах по достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% «в долгосрочной перспективе».

10 июня министр финансов США Джанет Йеллен признала, что антироссийские санкции в энергетической сфере повлияли на рост инфляции в США, в частности на стоимость бензина. «Запрет на страхование российской нефти мог иметь влияние», — сказала она, комментируя причины высокой инфляции в стране. Министр также добавила, что цены в США начали расти еще до начала спецоперации на Украине в рамках восстановления рынка после пандемии.

Ранее по теме: ФРС США повысила базовую ставку до 1,5-1,75% годовых

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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