Маск предупредил о риске рецессии в США в ближайшем будущем

Если ранее они оценивали вероятность рецессии в США в 2023 г. в 15%, то сейчас — в 30%. Если же рецессия не наступит в 2023 г., то с вероятностью 25% произойдет в 2024-м. Экономист Нуриэль Рубини, в свою очередь, ожидает, что рецессия в США может наступить до конца 2022 г.