Маск предупредил о риске рецессии в США в ближайшем будущем
Рецессия в США вполне может начаться уже в ближайшем будущем, заявил основатель и гендиректор Tesla Илон Маск в интервью Bloomberg на Катарском экономическом форуме в Дохе.
«В какой-то момент рецессия неизбежна. Что касается того, будет ли она в ближайшем будущем, то ответ скорее "да", чем "нет"», — отметил Маск, выступая по видеосвязи. С прогнозом бизнесмена согласны аналитики Goldman Sachs во главе с главным экономистом банка Яном Хациусом.
Если ранее они оценивали вероятность рецессии в США в 2023 г. в 15%, то сейчас — в 30%. Если же рецессия не наступит в 2023 г., то с вероятностью 25% произойдет в 2024-м. Экономист Нуриэль Рубини, в свою очередь, ожидает, что рецессия в США может наступить до конца 2022 г.
Федеральная резервная система (ФРС) США ранее объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых. Регулятор пояснил, что сложная ситуация в американской экономике, связанная с высокой инфляцией, наблюдается в том числе из-за влияния военной спецоперации России на Украине на глобальную экономику. В заявлении говорится о планах по достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% «в долгосрочной перспективе».
10 июня министр финансов США Джанет Йеллен признала, что антироссийские санкции в энергетической сфере повлияли на рост инфляции в США, в частности на стоимость бензина. «Запрет на страхование российской нефти мог иметь влияние», — сказала она, комментируя причины высокой инфляции в стране. Министр также добавила, что цены в США начали расти еще до начала спецоперации на Украине в рамках восстановления рынка после пандемии.