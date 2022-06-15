ФРС США повысила базовую ставку до 1,5-1,75% годовых

Последний раз ФРС повысила базовую процентную ставку в начале мая — сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 0,75–1%. Такое повышение ставки было заложено в ожидания рынка – это следовало из комментариев председателя Федрезерва Джерома Пауэлла и других представителей американского регулятора. До этого, в марте, регулятор впервые с 2018 г. повысил ставку на 0,25 п. п. до 0,25–0,5% годовых. Мартовская инфляция в США достигла максимума за 40 лет – 8,5% в годовом выражении, а цены на энергоресурсы и продовольствие на фоне конфликта на Украине и санкций против России остаются на стабильно высоком уровне.