Газета
Финансы

ФРС США повысила базовую ставку до 1,5-1,75% годовых

Ведомости

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых, следует из решения, опубликованного на сайте регулятора.

«Экономическая активность в целом, похоже, восстанавливается после спада в I квартале. Рынок труда продемонстрировал рост в течение последних месяцев, а уровень безработицы остается низким. Инфляция остается высокой, что отражает дисбаланс между спросом и предложением, который вызван пандемией, ростом стоимости энергоносителей и общим давлением на цены», — говорится в сообщении ФРС.

Там пояснили, что сложная ситуация в американской экономике, связанная с высокой инфляцией, наблюдается в том числе из-за влияния военной спецоперации России на Украине на глобальную экономику. В регуляторе добавили, что планируют достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% «в долгосрочной перспективе».

10 июня министр финансов США Джанет Йеллен признала, что антироссийские санкции в энергетической сфере повлияли на рост инфляции в США, в частности на стоимость бензина, сообщал ТАСС. «Запрет на страхование российской нефти мог иметь влияние», — сказала она, комментируя причины высокой инфляции в стране. Министр также добавила, что цены в США начали расти еще до начала спецоперации на Украине в рамках восстановления рынка после пандемии.

Последний раз ФРС повысила базовую процентную ставку в начале мая — сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 0,75–1%. Такое повышение ставки было заложено в ожидания рынка – это следовало из комментариев председателя Федрезерва Джерома Пауэлла и других представителей американского регулятора. До этого, в марте, регулятор впервые с 2018 г. повысил ставку на 0,25 п. п. до 0,25–0,5% годовых. Мартовская инфляция в США достигла максимума за 40 лет – 8,5% в годовом выражении, а цены на энергоресурсы и продовольствие на фоне конфликта на Украине и санкций против России остаются на стабильно высоком уровне.

Ранее по теме: Федрезерв повысил базовую ставку на 0,5 п. п. до 0,75–1%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных