ФРС США повысила базовую ставку до 1,5-1,75% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых, следует из решения, опубликованного на сайте регулятора.
«Экономическая активность в целом, похоже, восстанавливается после спада в I квартале. Рынок труда продемонстрировал рост в течение последних месяцев, а уровень безработицы остается низким. Инфляция остается высокой, что отражает дисбаланс между спросом и предложением, который вызван пандемией, ростом стоимости энергоносителей и общим давлением на цены», — говорится в сообщении ФРС.
Там пояснили, что сложная ситуация в американской экономике, связанная с высокой инфляцией, наблюдается в том числе из-за влияния военной спецоперации России на Украине на глобальную экономику. В регуляторе добавили, что планируют достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% «в долгосрочной перспективе».
10 июня министр финансов США Джанет Йеллен признала, что антироссийские санкции в энергетической сфере повлияли на рост инфляции в США, в частности на стоимость бензина, сообщал ТАСС. «Запрет на страхование российской нефти мог иметь влияние», — сказала она, комментируя причины высокой инфляции в стране. Министр также добавила, что цены в США начали расти еще до начала спецоперации на Украине в рамках восстановления рынка после пандемии.
Последний раз ФРС повысила базовую процентную ставку в начале мая — сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 0,75–1%. Такое повышение ставки было заложено в ожидания рынка – это следовало из комментариев председателя Федрезерва Джерома Пауэлла и других представителей американского регулятора. До этого, в марте, регулятор впервые с 2018 г. повысил ставку на 0,25 п. п. до 0,25–0,5% годовых. Мартовская инфляция в США достигла максимума за 40 лет – 8,5% в годовом выражении, а цены на энергоресурсы и продовольствие на фоне конфликта на Украине и санкций против России остаются на стабильно высоком уровне.