Федрезерв повысил базовую ставку на 0,5 п. п. до 0,75–1%Аналитики ждут еще более агрессивной политики ЦБ США. Что будет с фондовыми рынками?
ФРС в среду, 4 мая, повысила базовую процентную ставку сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 0,75–1%. Такое повышение ставки было заложено в ожидания рынка – это следовало из комментариев председателя Федрезерва Джерома Пауэлла и других представителей американского центробанка. Сейчас рынок с вероятностью более 90% (судя по котировкам фьючерсов на CME) ждет повышения ставки на 75 б. п. на следующем, июньском заседании. К концу года повышение ставки рынком оценивается до 3–3,25%. Это значительно выше мартовского прогноза ФРС, согласно которому к концу 2022 г. ставка вырастет до 1,9% и до 2,8% к концу 2023 г.
Планы сокращения баланса
ФРС также представила план сокращения баланса: 1 июня она будет инвестировать меньше, чем получает от погашения гособлигаций и ипотечных бумаг – на $30 и $17,5 млрд соответственно. Через 3 месяца Федрезерв будет инвестировать на $95 млрд в месяц меньше, чем получает от погашения.
ФРС в марте впервые с 2018 г. повысила ставку на 0,25 п. п. до 0,25–0,5% годовых. Инфляция в США в марте достигла максимума за 40 лет – 8,5% в годовом выражении, а цены на энергоресурсы и продовольствие на фоне конфликта на Украине и санкций против России продолжают расти. Повышение базовой считается негативным фактором для фондовых рынков. Сейчас основной вопрос – получится ли у американского Федрезерва добиться мягкого приземления американской экономики и замедления инфляции, которое не повредило бы рынку труда и экономическому росту в момент, когда ВВП в I квартале упал на 1,4% (вместо ожидаемого замедления роста), а дальнейшие риски для американской экономики выросли из-за ухудшения экономической ситуации в мире.
Рынок ожидает, что ФРС будет повышать ставку быстрее, чем большинство мировых центробанков. Такие ожидания способствуют притоку спекулятивного капитала в США и укреплению курса доллара по отношению к большинству мировых валют, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. А это при прочих равных условиях ухудшает условия для американского экспорта (американские товары для внешних покупателей становятся дороже) и улучшает – для импорта, что способствует увеличению дефицита торгового баланса США, продолжает эксперт.
Американский экспорт может в ближайшей перспективе оставаться под давлением из-за ослабления роста экономики внешнеторговых партнеров США – ЕС и Китая – в результате конфликта на Украине и локдаунов. Но со временем ужесточение монетарной политики ФРС должно охладить рост американской экономики, что может замедлить и рост импорта, говорит экономист. Одновременно другие мировые центробанки (в частности, ЕЦБ) начнут сокращать дифференциал процентных ставок с ФРС, что поддержит курсы их валют против доллара. В этом случае дефицит торгового баланса США может сократиться, резюмирует эксперт.
Перспективы рынка акций США
Американский рынок акций с начала года показывает слабую динамику: на 3 мая индекс широкого рынка S&P 500 потерял 12,6% (4175,4 пункта), а Dow Jones Industrial – 8,8%. Еще сильнее просели технологические компании: индекс NASDAQ Composite с начала года упал на 20,5%.
Ведущие аналитики с Уолл-стрит понижают прогнозы по рынку на 2022 г. У Morgan Stanley самый консервативный прогноз среди ведущих банков Уолл-стрит – в конце прошлого года инвестбанк считал, что S&P 500 завершит 2022 г. на уровне 4400 пунктов, сообщает MarketWatch. Прогноз по S&P 500 у Goldman Sachs и JPMorgan выше, хотя оба банка его снизили: с 5100 до 4700 пунктов и с 5050 до 4900 пунктов соответственно.
Повышение ставки в США на 0,5 п. п. вряд ли окажет влияние на американский рынок акций – во-первых, это уже заложено в цены, а во-вторых, инвесторов прежде всего будут интересовать планы по сокращению баланса активов, которые достигают $9 трлн, или около 40% ВВП США, говорит руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. Рынок акций США может пережить рост ставок, если он будет сопровождаться позитивной динамикой корпоративных прибылей и экономики, – просто выигрыши рынка будут ниже, чем во время стимулирующей монетарной политики, полагает Малых.
Но сейчас есть проблема с экономическим ростом из-за инфляции и нарушений логистики из-за украинского кризиса и коронавируса в Китае, соответственно, рынок акций уязвим, добавляет эксперт. Малых ожидает скоро увидеть череду пересмотров прогнозов по прибыли на 2022 г. в меньшую сторону и ухудшения по инвестиционным рекомендациям аналитиков. Рынок уже частично заложил повышение ставок, но ухудшение прогнозов еще мало учтено в ценах, говорит Малых. Индекс S&P 500 в течение нескольких месяцев может просесть до 3600 пунктов, но затем восстановится примерно до 4140 пунктов к концу года за счет перетока из облигаций и депозитов из банков (по ним ставки особенно низкие, в районе 1%), резюмирует эксперт.
Рынок США с начала года находится в среднесрочном нисходящем тренде, отыгрывая как общее ухудшение перспектив мировой экономики на фоне геополитических изменений, так и грядущее повышение процентных ставок в стране, отмечает аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова. Она поясняет, что среднесрочная склонность к снижению индекса S&P 500 сохраняется при его положении ниже 4500–4600 пунктов, а при закреплении ниже поддержки 4050 пунктов индекс в перспективе следующих месяцев может устремиться к 3600–3800 пунктам, что с фундаментальной точки зрения наверняка будет сопровождаться повышением процентных ставок и высокой инфляцией наряду с другими экономическими сложностями.
В случае более агрессивного, чем ожидается, ужесточения монетарной политики ФРС рынок сохранит высокую волатильность и под большим давлением будут компании, которые не имеют положительного денежного потока, добавляет аналитик «БКС мир инвестиций» Денис Буйволов.
Чем более резкими будут действия ФРС, тем сильнее будет расти вероятность ошибки и сценария жесткой посадки для экономики, говорит руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф инвестиций» Кирилл Комаров. Он считает, что у рынка акций США сейчас нет позитивных триггеров для роста и это хороший момент для того, чтобы выйти из таких активов.
В данный момент инвесторов заботит не только политика ФРС, но и другие факторы, говорит портфельный управляющий «Альфа-капитала» Никита Зевакин. По его словам, рынок видит определенные риски для потребительского спроса на фоне ускорения инфляции, что может привести к замедлению спроса на товары долгосрочного пользования. Также инвесторы оценивают способность компаний перекладывать рост цен на конечного потребителя и сохранять маржу. Текущие условия на рынке можно описать как идеальный шторм, где ужесточение финансовых условий может спровоцировать снижение инвестиционной активности компаний, что накладывается на возможное замедление потребительского спроса и снижение рентабельности компаний, отмечает Зевакин. На этом фоне рынок акций США будет находиться под давлением, особенно если для контроля над инфляцией ФРС продолжит ужесточать политику агрессивнее.
В понедельник, 2 мая, S&P 500 опустился ниже февральских минимумов, но затем развернулся и закрыл сессию в плюсе, а во вторник также подрос – такая довольно позитивная динамика индекса может указывать на перспективы развития восходящей коррекции и после решения ФРС, полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиций» Олег Сыроваткин. По мнению эксперта, повышение процентных ставок, которое рынок излишне драматизирует, пока не приведет к рецессии ни в США, ни в мире в целом. «В ближайшие годы инфляция в стране, вероятно, останется на повышенных уровнях, но это во многом объясняется силой американской экономики. Ее рост вряд ли будет остановлен некоторым повышением стоимости денег и ухудшением финансовых условий, что создает хорошие предпосылки для возобновления роста рынка акций США», – полагает Сыроваткин.
Российский рынок акций
Эксперты, опрошенные «Ведомостями», сходятся во мнении, что в условиях валютных ограничений российский фондовый рынок вряд ли будет реагировать на повышение базовой ставки ФРС и на динамику американского рынка. Российский рынок акций с начала года упал на 38,4% по индексу Мосбиржи и на 31,34% по долларовому индексу РТС, свидетельствуют данные Московской биржи.
Для российского рынка акций это могло бы быть релевантно в старые добрые времена, так как ужесточение ДКП в США и рост доллара вызвали бы отток капитала из развивающихся стран – и из России в том числе, говорит Малых. Но сейчас иностранный капитал заблокирован и определяющим фактором является геополитика, а также ставки на облигационном рынке, отмечает она.
Российский рынок в условиях текущей закрытости от иностранных инвесторов больше реагирует на геополитические, санкционные и внутренние корпоративные новости, добавляет Кожухова, динамика американского рынка для российских активов второстепенна и может учитываться как один из факторов общего аппетита к риску, но не определяющий.