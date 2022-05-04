Федрезерв повысил базовую ставку на 0,5 п. п. до 0,75–1%

Но сейчас есть проблема с экономическим ростом из-за инфляции и нарушений логистики из-за украинского кризиса и коронавируса в Китае, соответственно, рынок акций уязвим, добавляет эксперт. Малых ожидает скоро увидеть череду пересмотров прогнозов по прибыли на 2022 г. в меньшую сторону и ухудшения по инвестиционным рекомендациям аналитиков. Рынок уже частично заложил повышение ставок, но ухудшение прогнозов еще мало учтено в ценах, говорит Малых. Индекс S&P 500 в течение нескольких месяцев может просесть до 3600 пунктов, но затем восстановится примерно до 4140 пунктов к концу года за счет перетока из облигаций и депозитов из банков (по ним ставки особенно низкие, в районе 1%), резюмирует эксперт.