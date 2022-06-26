Блинкен заявил о потере Россией $19 млрд в случае отказа G7 от импорта золота
Россия лишится доходов в размере около $19 млрд после введения запрета на импорт золота в страны «большой семерки» (G7), заявил в интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, эта мера затронет вторую по прибыльности статью экспорта, которая есть у России после энергоносителей. Большая часть доходов приходится на страны «семерки», подчеркнул госсекретарь.
«Лишить доступа к доходам примерно в 19 миллиардов долларов — это значительно», — сказал Блинкен (цитата по «РИА Новости»).
Саммит проходит в баварском замке Эльмау 26-28 июня. Его участники выступят с объявлениями о дополнительных издержках для России в связи с ее действиями на Украине, заявил ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Сегодня канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона распространила сообщение о планах четырех стран G7 — Великобритании, США, Канады и Японии — запретить ввозить российское золото.
«С учетом центральной роли Лондона в международной торговле золотом и параллельных действий США, Японии и Канады эта мера будет иметь глобальный охват, исключив этот товар из регулируемых международных рынков», — говорится в сообщении.
Накануне Reuters сообщило, что такой запрет обсудит с лидерами «большой семерки» президент США Джо Байден. Западные санкции в отношении России не были направлены на коммерческие поставки металла, но многие банки, грузоотправители и переработчики прекратили работу с российским золотом после начала спецоперации на Украине, писало агентство.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросовет может вслед за лидерами G7 рассмотреть возможность запрета импорта золота из России. По его словам, ЕС прилагает усилия для «адаптирования и уточнения» санкций с целью не навредить экономике Европы.