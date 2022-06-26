Блинкен заявил о потере Россией $19 млрд в случае отказа G7 от импорта золота

Накануне Reuters сообщило, что такой запрет обсудит с лидерами «большой семерки» президент США Джо Байден. Западные санкции в отношении России не были направлены на коммерческие поставки металла, но многие банки, грузоотправители и переработчики прекратили работу с российским золотом после начала спецоперации на Украине, писало агентство.