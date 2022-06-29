Токаев предложил создать на Каспии продовольственный хаб для роста товарооборота
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать прикаспийский продовольственный хаб для увеличения взаимного товарооборота. Он этом он заявил на Каспийском саммите в Ашхабаде.
«Казахстан обладает потенциалом для увеличения экспорта мясной и молочной продукции. Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру. Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками», — отметил Токаев (цитата по ТАСС).
Ранее генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что спецоперация России на Украине усугубила и без того сложную ситуацию и вызвала беспрецедентный мировой продовольственный кризис. Также на него повлияли изменение климата, пандемия коронавируса и социальное неравенство. В 2022 г. есть реальная угроза объявления голода в нескольких точках мира, а в 2023 г. все может стать еще хуже.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешняя ситуация с продовольственной безопасностью в мире, поставками зерна и удобрений – результат ошибок западных стран, включая санкционную политику.