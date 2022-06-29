Токаев предложил создать на Каспии продовольственный хаб для роста товарооборота

Ранее генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что спецоперация России на Украине усугубила и без того сложную ситуацию и вызвала беспрецедентный мировой продовольственный кризис. Также на него повлияли изменение климата, пандемия коронавируса и социальное неравенство. В 2022 г. есть реальная угроза объявления голода в нескольких точках мира, а в 2023 г. все может стать еще хуже.