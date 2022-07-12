Силуанов назвал условие для спада высоких цен на сырье

Цена газа в Европе 11 июля на открытии торгов снижалась на 11%, до отметки ниже $1600 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи ICE. По состоянию на 13:00 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,89%, до $105/барр., августовских фьючерсов на WTI – на 2,3%, до $102,38. Утром нефть дешевела на 0,5-0,8%.