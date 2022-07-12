Силуанов назвал условие для спада высоких цен на сырье
Благоприятная для России конъюнктура на внешних рынках продлится до тех пор, пока будут действовать ограничения, введенные западными странами. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, рост цен вызван антироссийскими санкциями и логистическими ограничениями, которые привели к дефициту ряда товаров.
«Работают простые законы спроса и предложения. Законы экономики ведь никто не отменял. Как долго будут сохраняться высокие цены на энергоресурсы, будет зависеть от динамики мировой экономики и длительности ограничений, введенных западными странами», – заявил Силуанов.
Отмена санкций, по его мнению, приведет рынок в равновесие и охладит цены. «Причем это касается и продовольствия, и энергоресурсов, и стоимости логистики, то есть, всех тех товаров и услуг, против которых действуют санкции», – пояснил Силуанов.
Сырьевые товары на международных биржах демонстрировали резкий рост с начала спецоперации и введения антироссийских санкций. Но в последнюю неделю динамика замедлилась на фоне ускорения роста заболеваемости коронавирусом в мире и прогнозах о скорой глобальной рецессии.
Цена газа в Европе 11 июля на открытии торгов снижалась на 11%, до отметки ниже $1600 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи ICE. По состоянию на 13:00 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,89%, до $105/барр., августовских фьючерсов на WTI – на 2,3%, до $102,38. Утром нефть дешевела на 0,5-0,8%.