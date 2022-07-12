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Экономика

Силуанов назвал условие для спада высоких цен на сырье

Ведомости

Благоприятная для России конъюнктура на внешних рынках продлится до тех пор, пока будут действовать ограничения, введенные западными странами. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, рост цен вызван антироссийскими санкциями и логистическими ограничениями, которые привели к дефициту ряда товаров. 

«Работают простые законы спроса и предложения. Законы экономики ведь никто не отменял. Как долго будут сохраняться высокие цены на энергоресурсы, будет зависеть от динамики мировой экономики и длительности ограничений, введенных западными странами», – заявил Силуанов.

Отмена санкций, по его мнению, приведет рынок в равновесие и охладит цены. «Причем это касается и продовольствия, и энергоресурсов, и стоимости логистики, то есть, всех тех товаров и услуг, против которых действуют санкции», – пояснил Силуанов.

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Сырьевые товары на международных биржах демонстрировали резкий рост с начала спецоперации и введения антироссийских санкций. Но в последнюю неделю динамика замедлилась на фоне ускорения роста заболеваемости коронавирусом в мире и прогнозах о скорой глобальной рецессии. 

Цена газа в Европе 11 июля на открытии торгов снижалась на 11%, до отметки ниже $1600 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи ICE. По состоянию на 13:00 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,89%, до $105/барр., августовских фьючерсов на WTI – на 2,3%, до $102,38. Утром нефть дешевела на 0,5-0,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных