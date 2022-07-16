В правительстве допустили возможность отмены НДС на социально значимые товары
Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития и другие министерства изучают целесообразность отмены НДС на социально значимую продукцию, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов.
«В рамках обсуждения между Минфином, Минпромторгом, Минэком и другими заинтересованными ведомствами <…> сейчас оценивается целесообразность и самое главное — последствия этого решения. Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать — приведет ли это к снижению цен или нет <…>», — сказал Евтухов (цитата по ТАСС).
Замминистра напомнил, что крупнейшие торговые сети добровольно уже ограничили повышение торговой наценки на социально значимые товары в пределах 5-10%. Прогнозы иностранных экспертов о том, что в России будет галопирующая инфляция на продовольственном рынке, не оправдались, утверждает Евтухов.
«Учитывая реальную текущую ситуацию, нужно все проанализировать, взвесить, и тогда уже принимать решение — отменять НДС или нет», — сказал он, добавив, что окончательное решение по этому вопросу примет Минфин.
В конце июня Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо главе ФНС Даниилу Егорову с просьбой ввести новые меры поддержки отрасли: снизить НДС на товары первой необходимости и бананы, продлить на год срок уплаты налогов для компаний, которые продают такую продукцию, а также упростить процедуру признания расходов по налогу на прибыль компаний в случае кражи товаров, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
В АКОРТ тогда со ссылкой на данные Минэкономразвития сообщили, что по состоянию на 1 апреля продовольственная инфляция составила около 20% в годовом выражении. В ассоциации отметили, что сокращение торговой наценки на товары первой необходимости позволило бы снизить конечные цены на них на 10%. Сейчас НДС на такие товары составляет 13%, но этого недостаточно, отметили ритейлеры.
В «Азбуке вкуса» заявили, что без снижения НДС цены на продукцию будут расти на прежнем уровне. Источник издания на рынке производства овощей сообщил, что себестоимость производства овощей в 2022 г. увеличилась на 20-25% в годовом выражении, однако фактически розничные цены сейчас определяются спросом и почти не растут, из-за чего снижается рентабельность производителей.
Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев отметил, что отсрочка на год страховых взносов за III квартал и налогов за апрель-сентябрь может дать ритейлерам возможность высвободить ресурсы для инвестиций в стабильность поставок и сохранения доступных цен.