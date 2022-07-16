Газета
Экономика

Всемирный банк, МВФ и ВТО призвали ослабить торговые ограничения

Ведомости

Главы международных организаций, в числе которых Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и Всемирная торговая организация (ВТО), предупредили о глобальном продовольственном кризисе и призвали страны принять срочные меры для его преодоления. Совместное заявление руководителей пяти организаций опубликовано на сайте Всемирного банка.

Как отмечается в заявлении, на рынки продовольствия, топлива и удобрений оказали влияние пандемия коронавируса, перебои в международных цепочках поставок и боевые действия на Украине. По данным Всемирной продовольственной программы (ВПП), к июню 2022 г. острую нехватку продовольствия стали ощущать 345 млн человек в 82 странах. После повышения цен около 25 государств ввели экспортных ограничения, которые затронули более 8% мировой торговли продуктами питания. 

Главы международных организаций предлагают ввести краткосрочные и долгосрочные меры в четырех областях: 

  • оказание немедленной поддержки уязвимым слоям населения,

  • содействие торговле и международным поставкам продовольствия,

  • увеличение производства,

  • инвестирование в климатоустойчивое сельское хозяйство.

Ранее по теме: Грозит ли миру продовольственная катастрофа

В частности, по мнению авторов заявления, энергетические и продовольственные субсидии следует заменить денежными переводами, которые доходят только до самых уязвимых слоев населения. Также они призвали к поиску дипломатического решения по эвакуации зерна и удобрений из Украины.

«Кризис 2008 г. научил нас тому, что введение глобальных торговых ограничений напрямую ведет к росту цен на продовольствие. Снятие экспортных ограничений и внедрение более гибких процессов инспекции и лицензирования помогают свести к минимуму перебои с поставками и снизить цены», — отмечается в заявлении.  

Документ подписали генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Цюй Дунъюй, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс, исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли и гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

Резкий рост цен на продовольствие и энергоносители ожидает 94 страны с населением примерно 1,6 млрд человек, что может обернуться для них кризисом, заявил ранее на этой неделе генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, на данный момент развивающимся странам не хватает порядка $1,2 трлн в год для заполнения бреши в системе социальной защиты. Количество беженцев достигло порядка 100 млн, что стало самым большим числом с момента создания ООН, отмечал Гутерриш.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных