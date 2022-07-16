Всемирный банк, МВФ и ВТО призвали ослабить торговые ограничения
Главы международных организаций, в числе которых Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и Всемирная торговая организация (ВТО), предупредили о глобальном продовольственном кризисе и призвали страны принять срочные меры для его преодоления. Совместное заявление руководителей пяти организаций опубликовано на сайте Всемирного банка.
Как отмечается в заявлении, на рынки продовольствия, топлива и удобрений оказали влияние пандемия коронавируса, перебои в международных цепочках поставок и боевые действия на Украине. По данным Всемирной продовольственной программы (ВПП), к июню 2022 г. острую нехватку продовольствия стали ощущать 345 млн человек в 82 странах. После повышения цен около 25 государств ввели экспортных ограничения, которые затронули более 8% мировой торговли продуктами питания.
Главы международных организаций предлагают ввести краткосрочные и долгосрочные меры в четырех областях:
оказание немедленной поддержки уязвимым слоям населения,
содействие торговле и международным поставкам продовольствия,
увеличение производства,
инвестирование в климатоустойчивое сельское хозяйство.
В частности, по мнению авторов заявления, энергетические и продовольственные субсидии следует заменить денежными переводами, которые доходят только до самых уязвимых слоев населения. Также они призвали к поиску дипломатического решения по эвакуации зерна и удобрений из Украины.
«Кризис 2008 г. научил нас тому, что введение глобальных торговых ограничений напрямую ведет к росту цен на продовольствие. Снятие экспортных ограничений и внедрение более гибких процессов инспекции и лицензирования помогают свести к минимуму перебои с поставками и снизить цены», — отмечается в заявлении.
Документ подписали генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Цюй Дунъюй, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс, исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли и гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.
Резкий рост цен на продовольствие и энергоносители ожидает 94 страны с населением примерно 1,6 млрд человек, что может обернуться для них кризисом, заявил ранее на этой неделе генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, на данный момент развивающимся странам не хватает порядка $1,2 трлн в год для заполнения бреши в системе социальной защиты. Количество беженцев достигло порядка 100 млн, что стало самым большим числом с момента создания ООН, отмечал Гутерриш.