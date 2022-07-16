Всемирный банк, МВФ и ВТО призвали ослабить торговые ограничения

Резкий рост цен на продовольствие и энергоносители ожидает 94 страны с населением примерно 1,6 млрд человек, что может обернуться для них кризисом, заявил ранее на этой неделе генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, на данный момент развивающимся странам не хватает порядка $1,2 трлн в год для заполнения бреши в системе социальной защиты. Количество беженцев достигло порядка 100 млн, что стало самым большим числом с момента создания ООН, отмечал Гутерриш.