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Экономика

Саудовская Аравия может увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки

Ведомости

Саудовская Аравия может увеличить добычу нефти максимум на 3 млн баррелей в сутки, заявил наследный принц Мухаммед бен Салман на открытии саммита глав государств Персидского залива и США, передает РИА «Новости». На данный момент в королевстве ежедневно добывают по 10 млн баррелей.

«Саудовская Аравия объявила, что нарастит добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки, после чего у нее не будет больше возможностей увеличивать производство», — сказал Мухаммед бен Салман.

Ранее наследный принц провел переговоры с президентом США Джо Байденом в Эр-Рияд. Американский лидер приехал в столицу Саудовской Аравии, чтобы добиться увеличения саудовскими властями нефтедобычи для сокращения мирового потребления российского сырья. По итогам встречи Белый дом, пишет «РИА Новости», заявил, что Саудовская Аравия взяла на себя обязательство поддерживать баланс рынка нефти в целях устойчивого экономического роста. 

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Байден 15 июля прибыл из Израиля в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом. Reuters писал, что его встретил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман Аль Сауд, которого считают причастным к убийству в 2018 г. журналиста Джамаля Хашкаджи, писавшего критические статьи о политике Эр-Рияда. Ожидалось, что во время визита Байден будет добиваться увеличения поставок нефти из королевства на мировые рынки, чтобы помочь снизить цены на нефть, которые усугубили инфляцию во всем мире. 

Администрация Байдена еще до начала боевых действий на Украине безуспешно настаивала на увеличении Саудовской Аравией добычи нефти. Планы президента США в Саудовскую Аравию вызвали критику со стороны его соратников по демократической партии в конгрессе, сообщило 8 июня издание Politico.

Сенатор-демократ Рон Вайден говорит, что не видит никаких усилий Эр-Рияда для увеличения добычи нефти, что могло бы снизить цены на бензин в США, и считает, что опасные нарушения прав человека в этой стране продолжаются.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных