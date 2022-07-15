Байден прибыл в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом

Как ожидается, во время визита Байден будет добиваться увеличения поставок нефти из королевства на мировые рынки, чтобы помочь снизить цены на нефть, которые усугубили инфляцию во всем мире. Кроме того, он постарается восстановить отношения с Эр-Риядом, которые обострились после убийства журналиста Хашкаджи. Тогда Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» за несоблюдение прав человека.