Газета
Политика

Байден прибыл в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом

Ведомости

Президент США Джо Байден прибыл из Израиля в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом, передает Reuters.

Его встретил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман Аль Сауд, которого, как отмечает агентство, считают причастным к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 г., писавшего критические статьи о политике Эр-Рияда. Они обменялись прикосновением кулаков в знак приветствия. Предполагается, что наследный принц будет присутствовать на всех многосторонних встречах.

Как ожидается, во время визита Байден будет добиваться увеличения поставок нефти из королевства на мировые рынки, чтобы помочь снизить цены на нефть, которые усугубили инфляцию во всем мире. Кроме того, он постарается восстановить отношения с Эр-Риядом, которые обострились после убийства журналиста Хашкаджи. Тогда Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» за несоблюдение прав человека. 

В рамках своего первого ближневосточного турне, которое продлится с 13 по 16 июля, Байден сначала посетил Израиль и Западный берег реки Иордан. Конечной точкой его маршрута стала Саудовская Аравия. 

Сегодня стало известно, что Саудовская Аравия открыла воздушное пространство для всех авиаперевозчиков, в том числе и для израильских, для которых раньше оно было недоступно. Газета The Jerusalem Post связывает это событие с прибытием Байдена на Ближний Восток. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных