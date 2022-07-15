Байден прибыл в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом
Президент США Джо Байден прибыл из Израиля в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом, передает Reuters.
Его встретил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман Аль Сауд, которого, как отмечает агентство, считают причастным к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 г., писавшего критические статьи о политике Эр-Рияда. Они обменялись прикосновением кулаков в знак приветствия. Предполагается, что наследный принц будет присутствовать на всех многосторонних встречах.
Как ожидается, во время визита Байден будет добиваться увеличения поставок нефти из королевства на мировые рынки, чтобы помочь снизить цены на нефть, которые усугубили инфляцию во всем мире. Кроме того, он постарается восстановить отношения с Эр-Риядом, которые обострились после убийства журналиста Хашкаджи. Тогда Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» за несоблюдение прав человека.
В рамках своего первого ближневосточного турне, которое продлится с 13 по 16 июля, Байден сначала посетил Израиль и Западный берег реки Иордан. Конечной точкой его маршрута стала Саудовская Аравия.
Сегодня стало известно, что Саудовская Аравия открыла воздушное пространство для всех авиаперевозчиков, в том числе и для израильских, для которых раньше оно было недоступно. Газета The Jerusalem Post связывает это событие с прибытием Байдена на Ближний Восток.
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