Байден связал визит в Саудовскую Аравию с противостоянием России и Китаю
Президент США Джо Байден в своей колонке в газете The Washington Post рассказал, почему он собирается посетить Саудовскую Аравию на следующей неделе. Он заявил, что безопасность на Ближнем Востоке выгодна американцам, а взаимодействие с Саудовской Аравией позволит противостоять России и Китаю.
«Более безопасный и объединенный Ближний Восток приносит пользу американцам во многих отношениях. Его водные пути имеют ключевое значение для мировой торговли и цепочек поставок, на которые мы полагаемся. Его энергоресурсы жизненно важны для смягчения воздействия на глобальные поставки войны России на Украине», — написал Байден.
По словам президента США, многие не согласны с его решением посетить Саудовскую Аравию.
«Моя работа как президента состоит в том, чтобы сделать нашу страну сильной и безопасной. Мы должны противостоять российской агрессии, сделать так, чтобы мы находились в наилучшем положении для того, чтобы одержать верх в соперничестве с Китаем, и работать над укреплением стабильности в важном регионе мира. Для этого мы должны напрямую взаимодействовать со странами, которые могут повлиять на эти результаты. Саудовская Аравия — одна из этих стран», — подчеркнул Байден.
Американский президент добавил, что в регионе по-прежнему много проблем, в числе которых ядерная программа Ирана, гражданская война в Сирии и кризис продовольственной безопасности. Байден заявил о необходимости «решить все эти вопросы». Однако за последние полтора года напряженность в регионе, по его мнению, снизилась, а бывшие соперники восстановили отношения.
«Ирак, который долгое время был источником опосредованных конфликтов и регионального соперничества, теперь служит платформой для дипломатии, в том числе между Саудовской Аравией и Ираном», — отметил Байден.
США могут усилить «многообещающие тенденции» так, как не сможет ни одна другая страна, считает американский лидер. Он добавил, что будет первым президентом, который посетил Ближний Восток после теракта 11 сентября 2001 г. без участия американских войск в боевых действиях.
Разногласия между США и Саудовской Аравией обострились после убийства осенью 2018 г. журналиста The Washington Post Джамала Хашкаджи сотрудниками саудовских спецслужб. Ситуация усугубилась с началом Россией боевых действий на Украине, сообщала в апреле WSJ. Планы визита Байдена в Саудовскую Аравию вызвали критику со стороны его соратников по демократической партии в конгрессе, сообщило 8 июня издание Politico. Сенатор-демократ Рон Вайден заявил, что не видит никаких усилий Саудовской Аравии для увеличения добычи нефти, что могло бы снизить цены на бензин в США, и считает, что опасные нарушения прав человека в этой стране продолжаются.