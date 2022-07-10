Байден связал визит в Саудовскую Аравию с противостоянием России и Китаю

«Моя работа как президента состоит в том, чтобы сделать нашу страну сильной и безопасной. Мы должны противостоять российской агрессии, сделать так, чтобы мы находились в наилучшем положении для того, чтобы одержать верх в соперничестве с Китаем, и работать над укреплением стабильности в важном регионе мира. Для этого мы должны напрямую взаимодействовать со странами, которые могут повлиять на эти результаты. Саудовская Аравия — одна из этих стран», — подчеркнул Байден.