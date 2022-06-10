США пытаются улучшить отношения с Саудовской Аравией

США пытаются улучшить отношения с Саудовской АравиейНо добиться резкого повышения добычи нефти им будет очень сложно
Планы визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию вызвали критику со стороны его соратников по демократической партии в конгрессе, не забывших убийства журналиста Washington Post Джамала Хашкоджи в 2018 г., сообщило 8 июня издание Politico. Сенатор-демократ Рон Вайден заявил, что не видит никаких усилий Саудовской Аравии для увеличения добычи нефти, что могло бы снизить цены на бензин в США, и считает, что опасные нарушения прав человека в этой стране продолжаются. Сенатор Тим Кейн решительно против того, чтобы президент встречался с наследным принцем и фактическим руководителем страны Мохаммедом бин Салманом, который был признан в 2021 г. разведкой США ответственным за убийство Хашкоджи, после чего администрация США ввела санкции против 73 саудовских силовиков и чиновников.
Байден в результате намеченного на начало июля визита в Саудовскую Аравию надеется улучшить отношения с ключевым нефтедобывающим арабским государством. Байдену нужен союзник, который поможет США «навести порядок» на рынке нефти с его аномально высокими ценами, это заставляет нынешнюю администрацию Белого дома пересматривать отношения с Эр-Риядом, находящиеся сейчас исторически в самой низкой точке, пишет Bloomberg.