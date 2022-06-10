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США пытаются улучшить отношения с Саудовской Аравией

Но добиться резкого повышения добычи нефти им будет очень сложно
Илья Лакстыгал
Администрация Байдена еще до начала боевых действий на украинской территории безуспешно настаивала на увеличении Саудовской Аравией добычи нефти / Fahad Shadeed / Reuters

Планы визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию вызвали критику со стороны его соратников по демократической партии в конгрессе, не забывших убийства журналиста Washington Post Джамала Хашкоджи в 2018 г., сообщило 8 июня издание Politico. Сенатор-демократ Рон Вайден заявил, что не видит никаких усилий Саудовской Аравии для увеличения добычи нефти, что могло бы снизить цены на бензин в США, и считает, что опасные нарушения прав человека в этой стране продолжаются. Сенатор Тим Кейн решительно против того, чтобы президент встречался с наследным принцем и фактическим руководителем страны Мохаммедом бин Салманом, который был признан в 2021 г. разведкой США ответственным за убийство Хашкоджи, после чего администрация США ввела санкции против 73 саудовских силовиков и чиновников.

Байден в результате намеченного на начало июля визита в Саудовскую Аравию надеется улучшить отношения с ключевым нефтедобывающим арабским государством. Байдену нужен союзник, который поможет США «навести порядок» на рынке нефти с его аномально высокими ценами, это заставляет нынешнюю администрацию Белого дома пересматривать отношения с Эр-Риядом, находящиеся сейчас исторически в самой низкой точке, пишет Bloomberg.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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