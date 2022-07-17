Politico узнала о лазейках в пакете санкций ЕС для покупки золота в России

В проекте ограничений есть определенные исключения: страны могут разрешать использование замороженных активов, когда они предназначены для предотвращения событий, которые могут оказать «серьезное и значительное влияние на здоровье и безопасность человека или окружающую среду». Аналогичное исключение ЕС намерен применить к импорту и транспортировке сельскохозяйственных и пищевых продуктов, таких как пшеница и удобрения. Один из европейских дипломатов сказал изданию, что ЕК «следит, чтобы не было побочных эффектов других санкций, которые могли бы каким-то образом создать даже намек на административное бремя для экспорта зерна».