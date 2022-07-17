Politico узнала о лазейках в пакете санкций ЕС для покупки золота в России
В проекте нового пакета санкций Евросоюза, который предполагает в том числе введение запрета на ввоз золота из России, не изложены ограничения на импорт готовых ювелирных изделий. Это может оставить «лазейки», из-за которых поступления в бюджет РФ из-за границы продолжатся. С проектом очередного пакета, который на следующей неделе могут одобрить страны ЕС, ознакомилась газета Politico.
15 июля Европейская комиссия заявила о планах запретить импорт российского золота, однако, как отмечает издание, сейчас ювелирные изделия исключены из списка подпадающих под санкции товаров.
«Запрещается покупать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, золото, указанное в Приложении XXVI, если оно происходит из России и имеет были вывезены из России в Союз или в любую третью страну», — говорится в документе.
При этом из проекта приложения следует, что блок запретит только золото в порошке, необработанном или в виде полуфабрикатов, а также золотые монеты и отходы или лом золота.
«В проекте не указано золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это может оставить лазейки, которые заставят деньги течь в кремлевскую казну», — пишет Politico.
Запрет на поставки российского золота — только часть нового пакета ограничений. ЕС намерен также ужесточить требования к отчетности о замораживании активов попавших под санкций лиц и усилить контроль за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий. В частности, по данным издания, ЕК намерена запретить экспорт в Россию слезоточивого газа, чернил для снятия отпечатков пальцев, полицейских касок и щитов и водометов, «которые могут быть использованы против людей».
В проекте ограничений есть определенные исключения: страны могут разрешать использование замороженных активов, когда они предназначены для предотвращения событий, которые могут оказать «серьезное и значительное влияние на здоровье и безопасность человека или окружающую среду». Аналогичное исключение ЕС намерен применить к импорту и транспортировке сельскохозяйственных и пищевых продуктов, таких как пшеница и удобрения. Один из европейских дипломатов сказал изданию, что ЕК «следит, чтобы не было побочных эффектов других санкций, которые могли бы каким-то образом создать даже намек на административное бремя для экспорта зерна».
В середине июля Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций в отношении России, который включает в себя запрет на поставки российского золота, сообщал ТАСС со ссылкой на председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен.
Помимо этого ЕК предложила продлить действие всех санкций против России до конца января 2023 г. и добавить разъяснения, что санкции не должны препятствовать поставкам продовольствия. Ожидается, что совет Евросоюза утвердит новый пакет санкций до конца июля.
О планах ввести эмбарго на российское золото во время встречи G7 в июне заявили Великобритания, США, Канада и Япония. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение разрушительным и дезорганизующим для системы мирового хозяйства. 8 июля Канада запретила ввоз некоторых золотых изделий из России.