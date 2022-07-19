Reuters: поставки газа в Германию по «Северному потоку» возобновятся 21 июля
Поставки газа по «Северному потоку» из России в Германию возобновятся 21 июля после завершения планового техобслуживания, передает Reuters со ссылкой на источники.
«Собеседники агентства на условиях анонимности сообщили, что трубопровод возобновит работу вовремя, но с меньшей пропускной способностью, составляющей около 160 млн куб. м в сутки», — пишет агентство.
11 июля газопровод приостановил работу на плановое техобслуживание, он должен возобновить работу 21 июля, однако многие страны ставят эту возможность под сомнение и ожидают сильной рецессии европейской экономики. Сам «Газпром» не давал никаких сообщений о том, что газопровод может не возобновить работу в четверг.
С середины июня прокачка газа через «Северный поток» велась на 40% от планового объема. В частности, «Газпром» поэтапно снизил объем закачиваемого в Германию газа со 167 млн до 67 млн куб. м из-за нехватки газоперекачивающих турбин компании Siemens. На этом фоне Германия обратилась к Канаде с просьбой отдать турбину «Газпрому», чтобы восстановить ситуацию с газом. По данным газеты «Коммерсантъ», Канада 17 июля отправила ее самолетом в Германию, откуда она будет доставлена в Россию на пароме и по суше через Хельсинки. Планируется, что оборудование приедет 24 июля, еще три-четыре дня уйдет на пусконаладочные работы.
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