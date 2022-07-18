Uniper получила извещение от «Газпрома» о форс-мажоре с поставками газа
Немецкий энергоконцерн Uniper получил письмо «Газпрома» по поводу объявления форс-мажора по поставкам газа в Европу, сообщило агентство Reuters со ссылкой на компанию.
Uniper является крупнейшим покупателем российского газа в Германии. В компании заявили, что официально отвергли требования «Газпрома» как необоснованные. Концерн не позволил агентству ознакомиться с письмом, но источник Reuters сообщил, что форс-мажор касается поставок по трубопроводу «Северный поток» – основному маршруту поставок в Германию и за ее пределы.
В середине июня «Газпром» снизил прокачку газа по «Северному потоку» в Германию более чем на 60% из-за недостающих газоперекачивающих турбин компании Siemens, которые находились на ремонте в Канаде, она не хотела их возвращать в связи с санкциями. В результате объем прокачки газа через тубопровод сократился с 167 млн куб. м до 67 млн куб. м.
Позже Германия обратилась к Канаде с просьбой отдать турбину «Газпрому», чтобы восстановить объемы поставок газа. Оттава согласилась передать ее Берлину, который, в свою очередь, передаст Москве. По данным газеты «Коммерсантъ», 17 июля Канада отправила турбину самолетом в Германию, откуда она будет доставлена в Россию на пароме и по суше через Хельсинки. Планируется, что оборудование приедет 24 июля, еще три-четыре дня уйдет на пусконаладочные работы.
Пока поставки по «Северному потоку» приостановлены из-за планового ремонта, который продлится с 11 по 21 июля.
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