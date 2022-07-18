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Uniper получила извещение от «Газпрома» о форс-мажоре с поставками газа

Ведомости

Немецкий энергоконцерн Uniper получил письмо «Газпрома» по поводу объявления форс-мажора по поставкам газа в Европу, сообщило агентство Reuters со ссылкой на компанию.

Uniper является крупнейшим покупателем российского газа в Германии. В компании заявили, что официально отвергли требования «Газпрома» как необоснованные. Концерн не позволил агентству ознакомиться с письмом, но источник Reuters сообщил, что форс-мажор касается поставок по трубопроводу «Северный поток» – основному маршруту поставок в Германию и за ее пределы.

Ранее агентство сообщило, что «Газпром» объявил форс-мажор по поставкам газа в Европу по «Северному потоку» как минимум одному крупному потребителю. По данным агентства, «Газпром» с 14 июля не сможет выполнить свои обязательства по поставкам.

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В середине июня «Газпром» снизил прокачку газа по «Северному потоку» в Германию более чем на 60% из-за недостающих газоперекачивающих турбин компании Siemens, которые находились на ремонте в Канаде, она не хотела их возвращать в связи с санкциями. В результате объем прокачки газа через тубопровод сократился с 167 млн куб. м до 67 млн куб. м.

Позже Германия обратилась к Канаде с просьбой отдать турбину «Газпрому», чтобы восстановить объемы поставок газа. Оттава согласилась передать ее Берлину, который, в свою очередь, передаст Москве. По данным газеты «Коммерсантъ», 17 июля Канада отправила турбину самолетом в Германию, откуда она будет доставлена в Россию на пароме и по суше через Хельсинки. Планируется, что оборудование приедет 24 июля, еще три-четыре дня уйдет на пусконаладочные работы.

Пока поставки по «Северному потоку» приостановлены из-за планового ремонта, который продлится с 11 по 21 июля.

Ранее по теме: Reuters: «Газпром» объявил форс-мажор по поставкам газа в Германию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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