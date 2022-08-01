Президент Алжира заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что республика сильно заинтересована в присоединении к БРИКС, сообщает Al Mayadeen.
«Алжир в значительной степени соответствует условиям для вступления в БРИКС, и он сильно заинтересован в присоединении к этому альянсу», — говорит Теббун.
БРИКС — межгосударственное объединение, основанное группой из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Оно было создано в 2006 г. по инициативе России в рамках Петербургского международного экономического форма (ПМЭФ). В 2022 г. председателем БРИКС является Китай.
В формате БРИКС+ в союзе также состоят Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия. 27 июня 2022 г. заявки на полноценное участие в БРИКС подали Аргентина и Иран.
14 июля стало известно, что Саудовская Аравия, Турция и Египет готовятся подать заявки на вступление в БРИКС. Лидеры стран альянса могут обсудить и принять решение о вступлении новых стран на саммите в ЮАР в 2023 г.
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