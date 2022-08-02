Первый сухогруз с украинским зерном достиг Стамбула
Сухогруз Razoni, который накануне вышел из порта Одессы с украинской кукурузой на борту, прибыл к Стамбулу, где его должны будут осмотреть, сообщило Минобороны Турции в Twitter. Судно стало первым, которое вышло из украинского порта с момента подписания «зернового соглашения».
«Груженый кукурузой сухогруз Razoni, который вчера вышел из порта Одессы, достиг пролива Босфор со стороны Черного моря. Он бросил якорь в отведенном ему месте», — рассказали в министерстве.
Накануне турецкое Минобороны сообщило об отправке первого судна с украинским зерном из порта Одессы. Сухогруз под флагом Сьерра-Леоне должен будет доставить зерно в Ливан.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу совместный координационный центр по вывозу зерна.
Зерновые оказались заблокировано в морских портах Украины с начала спецоперации России в стране. Киев и ООН обвиняли в блокировании судов Россию. Министерство обороны России настаивало, что корабли не могут выйти из портов из-за украинских мин в море.
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