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Экономика

Первый сухогруз с украинским зерном достиг Стамбула

Ведомости

Сухогруз Razoni, который накануне вышел из порта Одессы с украинской кукурузой на борту, прибыл к Стамбулу, где его должны будут осмотреть, сообщило Минобороны Турции в Twitter. Судно стало первым, которое вышло из украинского порта с момента подписания «зернового соглашения».

«Груженый кукурузой сухогруз Razoni, который вчера вышел из порта Одессы, достиг пролива Босфор со стороны Черного моря. Он бросил якорь в отведенном ему месте», — рассказали в министерстве.

Накануне турецкое Минобороны сообщило об отправке первого судна с украинским зерном из порта Одессы. Сухогруз под флагом Сьерра-Леоне должен будет доставить зерно в Ливан.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу совместный координационный центр по вывозу зерна. 

Зерновые оказались заблокировано в морских портах Украины с начала спецоперации России в стране. Киев и ООН обвиняли в блокировании судов Россию. Министерство обороны России настаивало, что корабли не могут выйти из портов из-за украинских мин в море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных