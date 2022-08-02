Первый сухогруз с украинским зерном достиг Стамбула

Сухогруз Razoni, который накануне вышел из порта Одессы с украинской кукурузой на борту, прибыл к Стамбулу, где его должны будут осмотреть, сообщило Минобороны Турции в Twitter. Судно стало первым, которое вышло из украинского порта с момента подписания «зернового соглашения».