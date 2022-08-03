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Белый дом пообещал продолжить работу над снижением цен на нефть

Ведомости

Вашингтон продолжит вести работу над снижением нефтяных цен на глобальном рынке, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы сосредоточены на снижении цены на нефть на [мировом] рынке. Это самое главное для нас, наш конечный результат. Это то, что мы сейчас наблюдаем, и это то, над чем мы собираемся продолжать работать», – цитирует ее ТАСС.

Таким образом Жан-Пьер прокомментировала сегодняшнее решение участников сделки ОПЕК+ нарастить объем добычи нефти на 100 000 баррелей в сутки, в рамках квоты Россия и Саудовская Аравия смогут прибавить по 26 000 баррелей в сутки.

Позже вице-премьер Александр Новак рассказал, что нефтяной рынок достаточно сбалансирован и восстановился до допандемийного уровня. Решение ОПЕК+ позволит удовлетворить растущий спрос, сказал он, отметив, что ситуация на рынке нефти остается неопределенной из-за возможных разрывов в логистических цепочках на фоне санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных