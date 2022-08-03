Белый дом пообещал продолжить работу над снижением цен на нефть
Вашингтон продолжит вести работу над снижением нефтяных цен на глобальном рынке, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы сосредоточены на снижении цены на нефть на [мировом] рынке. Это самое главное для нас, наш конечный результат. Это то, что мы сейчас наблюдаем, и это то, над чем мы собираемся продолжать работать», – цитирует ее ТАСС.
Таким образом Жан-Пьер прокомментировала сегодняшнее решение участников сделки ОПЕК+ нарастить объем добычи нефти на 100 000 баррелей в сутки, в рамках квоты Россия и Саудовская Аравия смогут прибавить по 26 000 баррелей в сутки.
Позже вице-премьер Александр Новак рассказал, что нефтяной рынок достаточно сбалансирован и восстановился до допандемийного уровня. Решение ОПЕК+ позволит удовлетворить растущий спрос, сказал он, отметив, что ситуация на рынке нефти остается неопределенной из-за возможных разрывов в логистических цепочках на фоне санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.