Стоимость нефти Brent упала до $98 за баррель
Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась до $98 за баррель, следует из данных торговой площадки.
На 18:01 мск цена октябрьских фьючерсов составила $98,61. Пиковая цена, достигнутая нефтью маркой Brent, за день составляла $102,37 за баррель.
29 июля стоимость сентябрьских фьючерсов Brent в ходе торгов увеличилась со $108 и достигла отметки в $110,45 за баррель впервые с 5 июля.
Ранее сегодня прошла 31-я министерская встреча участников сделки ОПЕК+, в рамках которой было принято решение нарастить объем добычи нефти на 100 000 баррелей в сутки в сентябре, при этом Россия и Саудовская Аравия смогут прибавить по 26 000 баррелей в сутки.
В середине июля правительство России приняло решение разработать свой эталонный сорт нефти уже к 2023 г. Планируется также запустить торговлю этой нефтью на национальной платформе. План был принят после введения Западом санкций в отношении нефти, поставляемой из России.
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