Стоимость нефти Brent упала до $98 за баррель

Ранее сегодня прошла 31-я министерская встреча участников сделки ОПЕК+, в рамках которой было принято решение нарастить объем добычи нефти на 100 000 баррелей в сутки в сентябре, при этом Россия и Саудовская Аравия смогут прибавить по 26 000 баррелей в сутки.