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Стоимость нефти Brent упала до $98 за баррель

Ведомости

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась до $98 за баррель, следует из данных торговой площадки.

На 18:01 мск цена октябрьских фьючерсов составила $98,61. Пиковая цена, достигнутая нефтью маркой Brent, за день составляла $102,37 за баррель.

29 июля стоимость сентябрьских фьючерсов Brent в ходе торгов увеличилась со $108 и достигла отметки в $110,45 за баррель впервые с 5 июля.

Ранее сегодня прошла 31-я министерская встреча участников сделки ОПЕК+, в рамках которой было принято решение нарастить объем добычи нефти на 100 000 баррелей в сутки в сентябре, при этом Россия и Саудовская Аравия смогут прибавить по 26 000 баррелей в сутки.

В середине июля правительство России приняло решение разработать свой эталонный сорт нефти уже к 2023 г. Планируется также запустить торговлю этой нефтью на национальной платформе. План был принят после введения Западом санкций в отношении нефти, поставляемой из России.

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Ранее по теме: Страны ОПЕК+ нарастят добычу нефти на 100 000 баррелей в сутки в сентябре

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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