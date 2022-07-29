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Цена на нефть Brent превысила $110 за баррель

Ведомости

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов увеличилась со $108 и достигла отметки в $110,45 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. 

На 17.10 мск цена сентябрьских фьючерсов на Brent снизилась до $110,14. За день цена выросла более чем на 2,7%. Стоимость нефти Brent достигла $110 за баррель впервые с 5 июля.

15 июля стало известно, что правительство России планирует разработать свой эталонный сорт нефти в 2023 г. и запустить торговлю нефтью на национальной платформе. Такие планы активизировались после того, как западные страны ввели ряд санкций в отношении российской нефти в ответ на спецоперацию на Украине. Пока что Россия экспортирует нефть под брендом Urals, цена которой выражена в виде скидки на североморскую Brent.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных