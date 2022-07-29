Цена на нефть Brent превысила $110 за баррель

15 июля стало известно, что правительство России планирует разработать свой эталонный сорт нефти в 2023 г. и запустить торговлю нефтью на национальной платформе. Такие планы активизировались после того, как западные страны ввели ряд санкций в отношении российской нефти в ответ на спецоперацию на Украине. Пока что Россия экспортирует нефть под брендом Urals, цена которой выражена в виде скидки на североморскую Brent.