Цена на нефть Brent превысила $110 за баррель
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов увеличилась со $108 и достигла отметки в $110,45 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE.
На 17.10 мск цена сентябрьских фьючерсов на Brent снизилась до $110,14. За день цена выросла более чем на 2,7%. Стоимость нефти Brent достигла $110 за баррель впервые с 5 июля.
15 июля стало известно, что правительство России планирует разработать свой эталонный сорт нефти в 2023 г. и запустить торговлю нефтью на национальной платформе. Такие планы активизировались после того, как западные страны ввели ряд санкций в отношении российской нефти в ответ на спецоперацию на Украине. Пока что Россия экспортирует нефть под брендом Urals, цена которой выражена в виде скидки на североморскую Brent.
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