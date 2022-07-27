Reuters: страны G7 намерены ввести потолок цен на российскую нефть к 5 декабря

Ранее лидеры стран «большой семерки» заявили, что планируют установить потолок цен на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. 14 июля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон хочет установить такую цену на нефть, чтобы России было выгодно ее добывать. По данным Bloomberg, западные союзники обсуждают диапазон от $40 до $60 за баррель. При этом администрация президента США Джо Байдена считает ограничение в $40 слишком низким, поскольку страны Запада хотят сократить доходы России, а не прийти к очередному скачку цен на нефть из-за плохо просчитанных мер. До этого ЕС в рамках шестого пакета санкций ввел эмбарго на поставки нефти из России по морю с декабря.