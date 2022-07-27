Reuters: страны G7 намерены ввести потолок цен на российскую нефть к 5 декабря
Страны «большой семерки» планируют запустить механизм ограничения цен на экспортируемую из России нефть к 5 декабря, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя G7.
«Цель состоит в том, чтобы подстроиться под сроки, которые уже установил Евросоюз. Мы хотим убедиться, что механизм ограничения цен вступит в силу одновременно», – рассказал чиновник.
По его данным, ряд азиатских стран уже высказали свою заинтересованность в присоединении к этому механизму, так как это усилит их позиции на переговорах с Россией. Как отмечает агентство, G7 хочет, чтобы цены на российскую нефть устанавливались на уровне выше себестоимости добычи, чтобы у России оставался стимул ее продолжать.
«Таким образом, Россия окажется перед трудным выбором между согласием на более низкие цены, но сохраняющиеся доходы и почти полное отсутствие доходов после того, как в декабре вступит в силу эмбарго ЕС на сырую нефть», – заключает Reuters.
Ранее лидеры стран «большой семерки» заявили, что планируют установить потолок цен на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. 14 июля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон хочет установить такую цену на нефть, чтобы России было выгодно ее добывать. По данным Bloomberg, западные союзники обсуждают диапазон от $40 до $60 за баррель. При этом администрация президента США Джо Байдена считает ограничение в $40 слишком низким, поскольку страны Запада хотят сократить доходы России, а не прийти к очередному скачку цен на нефть из-за плохо просчитанных мер. До этого ЕС в рамках шестого пакета санкций ввел эмбарго на поставки нефти из России по морю с декабря.
Вице-премьер России Александр Новак также отмечал, что решение об ограничении цен на российскую нефть вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок. Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co сообщали, что нефть может подорожать до $380 за баррель, если санкции США и Европы заставят Россию нанести «ответный удар» по ее добыче.
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