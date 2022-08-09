Жители Великобритании могут столкнуться с плановыми отключениями электричества зимой
Власти Великобритании рассматривают вероятный «наихудший» сценарий, предусматривающий плановые отключения электроэнергии не только на промышленных объектах, но и в жилых домах в зимний период, пишет Bloomberg.
По оценке властей, при холодной погоде и нехватке газа дефицит электроэнергии может составить 15% от пикового спроса даже после запуска аварийных угольных ТЭЦ. В результате, пишет Bloomberg, Великобританию могут ждать четыре дня, когда властям придется принять экстренные меры для экономии газа. При этом среднегодовые счета за электроэнергию зимой могут превысить 4200 фунтов стерлингов.
Ранее Bloomberg отмечал, что около 6 млн британских домохозяйств могут столкнуться с отключением электроэнергии этой зимой, если Россия сократит поставки газа в ЕС.
В июле о возможном отключении электроэнергии зимой предупредили и граждан Финляндии. К таким мерам могут прибегнуть в связи с отказом от российских энергоносителей, нефти и газа, поставки которых «крайне трудно» возместить.
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