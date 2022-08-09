Жители Великобритании могут столкнуться с плановыми отключениями электричества зимой

По оценке властей, при холодной погоде и нехватке газа дефицит электроэнергии может составить 15% от пикового спроса даже после запуска аварийных угольных ТЭЦ. В результате, пишет Bloomberg, Великобританию могут ждать четыре дня, когда властям придется принять экстренные меры для экономии газа. При этом среднегодовые счета за электроэнергию зимой могут превысить 4200 фунтов стерлингов.