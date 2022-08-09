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Экономика

Жители Великобритании могут столкнуться с плановыми отключениями электричества зимой

Ведомости

Власти Великобритании рассматривают вероятный «наихудший» сценарий, предусматривающий плановые отключения электроэнергии не только на промышленных объектах, но и в жилых домах в зимний период, пишет Bloomberg.

По оценке властей, при холодной погоде и нехватке газа дефицит электроэнергии может составить 15% от пикового спроса даже после запуска аварийных угольных ТЭЦ. В результате, пишет Bloomberg, Великобританию могут ждать четыре дня, когда властям придется принять экстренные меры для экономии газа. При этом среднегодовые счета за электроэнергию зимой могут превысить 4200 фунтов стерлингов.

Ранее Bloomberg отмечал, что около 6 млн британских домохозяйств могут столкнуться с отключением электроэнергии этой зимой, если Россия сократит поставки газа в ЕС. 

В июле о возможном отключении электроэнергии зимой предупредили и граждан Финляндии. К таким мерам могут прибегнуть в связи с отказом от российских энергоносителей, нефти и газа, поставки которых «крайне трудно» возместить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных