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Экономика

Власти Афганистана заявили о планах закупить у России 1 млн баррелей нефти

Ведомости

В ходе переговоров в Москве делегация находящихся у власти в Афганистане талибов («Талибан» – террористическая организация, запрещенная в России) предложила России продать Кабулу около 1 млн баррелей нефти. Об этом министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи рассказал в интервью «РИА Новости».

«Мы предложили России около миллиона [баррелей], если она сможет отправлять больше, то это не проблема», – заявил Азизи. Он также отметил, что Афганистан рассматривает вариант бартерной торговли, если Россию заинтересует «какая-нибудь афганская продукция».

14 августа делегация афганского минпромторга прибыла в Москву на переговоры по закупкам российской нефти и зерна. Встречи с российскими коллегами пройдут 15 и 16 августа. По словам посла России в Кабуле Дмитрия Жирнова, на обсуждение будут вынесены вопросы о поставках нефти, пшеницы и подсолнечного масла.

13 мая временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал заявил, что страна намерена расширять экономическое сотрудничество с Россией, особенно по вопросам закупок газа и нефти. Президент РФ Владимир Путин одобрил также выделение определенного количества зерна Афганистану в случае необходимости.

Также делегация из Афганистана в июне принимала участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Тогда глава торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн сообщал о намерении Афганистана закупить у России 5000 тонн нефти и 2 млн тонн зерна.

В августе 2021 г., после вывода из страны американских войск, к власти в Афганистане пришли представители «Талибана». С тех пор Москва официально не признала «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, но сотрудничает с представителями движения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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