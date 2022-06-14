Путин одобрил выделение зерна Афганистану в случае необходимости

По его словам, объемы помощи будут определяться правительством по конкретной ситуации. Он также пояснил, что экономическая ситуация в Афганистане сложная, она может усугубиться этим летом в связи с тем, что прошедшая зима была малоснежной, прогнозы по урожаю неутешительные.