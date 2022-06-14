Путин одобрил выделение зерна Афганистану в случае необходимости
Президент России Владимир Путин одобрил выделение определенного количества зерна Афганистану в случае необходимости, заявил спецпредставитель главы государства по Афганистану Замир Кабулов.
«Межведомственная комиссия по итогам своей работы в Афганистане доложила президенту свои соображения. И Владимир Владимирович дал принципиальное добро на выделение в случае необходимости определенного количества зерна, с учетом ожидаемого хорошего урожая в России», — отметил Кабулов (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, объемы помощи будут определяться правительством по конкретной ситуации. Он также пояснил, что экономическая ситуация в Афганистане сложная, она может усугубиться этим летом в связи с тем, что прошедшая зима была малоснежной, прогнозы по урожаю неутешительные.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее заявил, что в текущих условиях каждый второй житель Афганистана страдает от голода, а в ближайшее время продовольственная ситуация в стране может ухудшиться еще сильнее. По его словам, на этом фоне имеются риски серьезного ухудшения миграционной обстановки.
13 мая временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал заявил, что страна намерена расширять экономическое сотрудничество с Россией, особенно по вопросам закупок газа и нефти.