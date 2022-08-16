Газета
Экономика

В «Алмаз-Антее» заявили о готовности восстановить аэродромы в Донбассе

Ведомости

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» готов принять участие в восстановлении аэродромов в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщил замгендиректора холдинга Дмитрий Савицкий на форуме «Армия–2022» агентству «РИА Новости».

«Концерн ВКО "Алмаз-Антей", который является единственным поставщиком оборудования и системным интегратором аэронавигационной системы РФ, готов принять участие в восстановлении систем и средств организации воздушного движения, а также средств метеорологического, радиотехнического оборудования и связи на аэродромах гражданской авиации и аэродромах совместного базирования Донецкой и Луганской народных республик», – рассказал он.

Первым объектом, где начнет работу холдинг, может стать аэродром в Мариуполе, добавил он.

В конце июля зампред правительства ДНР Евгений Солнцев сообщил, что мариупольский аэропорт планируют восстановить за три года, а сам объект станет военно-гражданским, передавал ТАСС.

Реконструкция аэропорта является частью плана по восстановления Мариуполя за трехлетний период, который предполагает, в частности, строительство 1,03 млн кв. м социальной инфраструктуры. Также будет проведена реконструкция ж/д вокзала и создан транспортно-пересадочный узел, включающий автомобильный, ж/д вокзалы и новый морской пассажирский порт. По оценке зампреда правительства Марата Хуснуллина, всего в городе необходимо восстановить 60% зданий.

Бои за Мариуполь начались в конце февраля и продолжались почти два месяца. В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о взятии всей жилой застройки города под контроль российскими войсками. 20 мая Шойгу доложил о завершении операции и полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

«Алмаз-Антей», созданный в 2002 г., объединяет предприятия, занимающиеся разработкой и производством вооружений для противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). В концерне заняты 140 000 человек из 22 регионов страны. При этом почти треть создают продукцию гражданского назначения.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Путин назвал продукцию «Алмаз-Антея» самой надежной в мире

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных