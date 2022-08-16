В «Алмаз-Антее» заявили о готовности восстановить аэродромы в Донбассе
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» готов принять участие в восстановлении аэродромов в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщил замгендиректора холдинга Дмитрий Савицкий на форуме «Армия–2022» агентству «РИА Новости».
«Концерн ВКО "Алмаз-Антей", который является единственным поставщиком оборудования и системным интегратором аэронавигационной системы РФ, готов принять участие в восстановлении систем и средств организации воздушного движения, а также средств метеорологического, радиотехнического оборудования и связи на аэродромах гражданской авиации и аэродромах совместного базирования Донецкой и Луганской народных республик», – рассказал он.
Первым объектом, где начнет работу холдинг, может стать аэродром в Мариуполе, добавил он.
В конце июля зампред правительства ДНР Евгений Солнцев сообщил, что мариупольский аэропорт планируют восстановить за три года, а сам объект станет военно-гражданским, передавал ТАСС.
Реконструкция аэропорта является частью плана по восстановления Мариуполя за трехлетний период, который предполагает, в частности, строительство 1,03 млн кв. м социальной инфраструктуры. Также будет проведена реконструкция ж/д вокзала и создан транспортно-пересадочный узел, включающий автомобильный, ж/д вокзалы и новый морской пассажирский порт. По оценке зампреда правительства Марата Хуснуллина, всего в городе необходимо восстановить 60% зданий.
Бои за Мариуполь начались в конце февраля и продолжались почти два месяца. В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о взятии всей жилой застройки города под контроль российскими войсками. 20 мая Шойгу доложил о завершении операции и полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
«Алмаз-Антей», созданный в 2002 г., объединяет предприятия, занимающиеся разработкой и производством вооружений для противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). В концерне заняты 140 000 человек из 22 регионов страны. При этом почти треть создают продукцию гражданского назначения.
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