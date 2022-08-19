РБК: Минпромторг готовит «квазиплановую» модель импортозамещения в ряде отраслей
Речь идет, в частности, о судо- и авиастроении, производстве оборудования и элементов фармацевтической промышленности. По слова источника, Минпромторг подготовил «линейки продукции, в которых могут быть заключены долгосрочные контракты и где государство может создать «длинное плечо» по спросу».
Новую модель могут запустить уже осенью, а новое поколение импортозамещения будет основано на базе крупных проектов-маяков, модифицированного механизма специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и межрегиональных офсетных контрактов со встречными инвестиционными обязательствами.
Как считают источники РБК, государство может провести консультации с потребителями продукции более 2000 наименований, чтобы узнать, готовы ли они ее покупать и в каком объеме. После этого будут определены площадки для производства этой продукции, а также привилегии и льготы для них.
Как отметил один из собеседников издания, модель не станет заменой госплану, который сейчас «никому не нужен» и в целом невозможен.
«С финансовой точки зрения модель будет работать по принципам кластеров. Минпромторг и Минфин собрали набор преференций, таких как государственные гарантии, субсидирование процентных ставок, СПИК», – добавил один из источников.
Ранее в июле глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что правительство считает необходимым перейти от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета России.
Тогда он говорил, что для того чтобы обеспечить текущие поставки критических комплектующих, нужно создать новые кооперационные связи. Сейчас правительство интенсивно этим занимается в ручном режиме вместе с компаниями и торговыми представительствами. Также предприятия будут осваивать производство собственных аналогов импортных компонентов. Мантуров добавил, что правительство поддержало выделение дополнительных средств на развитие системообразующих отраслей для выполнения таких задач. Власти уделят пристальное внимание электронике, станкостроению, мало- и среднетоннажной химии.
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