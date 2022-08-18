Минпромторг разработал новую стратегию развития автопрома

Минпромторг разработал новую стратегию развития автопромаОна предполагает инвестиции в 2,7 трлн рублей в автокомпоненты и НИОКР
Минпромторг подготовил проект распоряжения правительства, утверждающий новую стратегию развития автопрома до 2035 г. «Ведомости» ознакомились с документом, подлинность подтвердил представитель ведомства. Он уточнил, что над стратегией «также работали национальные автопроизводители и ФГУП НАМИ». «После опубликования документ будет доработан с учетом мнения заинтересованных сторон», – добавил собеседник.
Новую отраслевую стратегию с учетом сегодняшних реалий поручил разработать до 1 сентября президент Владимир Путин по итогам июньской встречи с представителями автобизнеса на Петербургском международном экономическом форуме. Но участники отрасли и ранее отмечали, что нужен новый план развития автопрома. Так, уже в середине марта о том, что текущая стратегия развития автопрома до 2025 г., принятая еще в 2018 г., потеряла актуальность, говорила ассоциация «Российские автодилеры».
Автосуверенитет на 80%
Основные цели новой стратегии – удовлетворение потребностей российского рынка в локализованных не менее чем на 80% машинах и обеспечение технологического суверенитета отечественного автопрома, следует из документа Минпромторга.
С начала СВО на Украине иностранные автоконцерны приостановили отгрузки машин в Россию. Позднее локализованные зарубежные игроки были вынуждены приостановить сборку в России из-за дефицита компонентов, который образовался на фоне разрушения логистических цепочек. Сейчас помимо национальных автопроизводителей продолжают сборку машин в России китайская Haval и «Автотор». По данным Росстата, выпуск легковых автомобилей в России в первом полугодии упал в 2,6 раза до 281 000 шт.
Основные задачи новой стратегии – стимулирование производства и спроса за счет господдержки, создание автокомпонентных производств, преимущественно в области силовых агрегатов и систем активной и пассивной безопасности. На это потребуется 500–600 млрд руб. до 2035 г. и еще столько же – на поддержку экспорта, сказано в документе. Для сравнения: общий объем господдержки автопрома за прошедшие пять лет составил 387 млрд руб. В основном это были средства на программы льготного автокредитования и лизинга, субсидии для производителей на развитие газомоторного и электрического транспорта, на закупку различных видов техники за счет средств бюджета.
В производственных приоритетах стратегии – организация выпуска малых дизельных двигателей, автоматических коробок передач, антиблокировочных систем тормозов (ABS), подушек безопасности. При конкурентоспособности российских технологий они должны быть в абсолютном приоритете у производителей автомобилей, настаивают авторы стратегии.
Запчасти из соседнего цеха
Чтобы российские компоненты появились и стали конкурентоспособными по сравнению с зарубежными аналогами, необходимо вложить в общей сложности 2,7 трлн руб. в 2023–2035 гг. в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), а также в организацию производства автокомпонентов, следует из документа. Основная инвестиционная нагрузка ляжет на бизнес, но будет оказана и господдержка за счет различных финансовых и регуляторных мер.
По оценке авторов стратегии, предприятия автопрома в России в 2016–2021 гг. в среднем вкладывали в НИОКР 0,2–0,5% выручки в год. Теперь стоит задача увеличить этот показатель до 3–4% годового оборота. «Поддержка НИОКР в автомобилестроении и производстве автокомпонентов осуществлялась в рамках общеотраслевых инструментов, не превышая 1,5–2 млрд руб. в год. Принимая во внимание недостаточный уровень затрат на НИОКР, настоящая стратегия предусматривает существенный рост их финансирования», – говорится в документе.
При запланированном объеме вложений в производство автокомпонентов на 2022 г. в размере 24 млрд руб. к середине срока реализации стратегии (2028–2029 гг.) этот показатель должен составить уже 148–151 млрд руб. в год, а к 2035 г. – 190 млрд. Инвестиции в НИОКР по автокомпонентам должны расти с 10 млрд руб. в 2022 г. до 82 млрд руб. в 2035 г. Авторы стратегии допускают, что из-за прекращения взаимодействия российских предприятий с иностранными инжиниринговыми компаниями в 2022 г. реализация НИОКР «будет сопряжена с большими затратами» и более длительными сроками на разработки.
Представитель Минпромторга уточнил «Ведомостям», что в 2015-2021 гг. в отрасль было инвестировано 481 млрд руб., примерно 10-15% от этого – в НИОКР.
В стратегии обозначена необходимость регулирования допуска иностранных компаний на российский рынок. Привлечение с середины 2000-х гг. иностранных автоконцернов при условии самостоятельного развития поставщиков компонентов привело к тому, что в стране было создано избыточное количество конкурирующих между сбой автосборочных производств, указывается в документе. Это снизило привлекательность рынка для инвестиций производителей компонентов, субкомпонентов и материалов из-за фрагментации и низкого объема выпуска для большинства платформ.
По оценке авторов стратегии, в 2021 г. общий объем производственных мощностей в России составил 2,95 млн автомобилей. Уровень загрузки по сборке легковых и легких коммерческих (LCV) транспортных средств – 60%. Это в целом соответствует рынку: по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых машин и LCV в 2021 г. составили 1,67 млн автомобилей (+4,3%).
Прогнозы на 2022 и 2023 гг. в стратегии выглядят крайне осторожными. Предполагается, что в 2022 г. в России будет продано всего 800 000 автомобилей всех типов, 600 000 из них – легковые, а 40% от общего объема продаж придется на импорт. Постепенно доля импорта будет снижаться, а производство – расти. Авторы документа ожидают, что рынок сможет превзойти показатели 2021 г. лишь в 2026–2027 гг., когда предположительно удастся выйти на продажи 1,75–1,76 млн автомобилей при производстве около 1,3–1,4 млн машин в России.
В дальнейшем отрасль также ждет медленное увеличение показателей производства и потребления: в 2035 г. предполагается выпустить 2,1 млн транспортных средств, 1,9 млн из которых будут проданы на внутреннем рынке.
По китайским рецептам
У автопроизводителей есть понимание конфигурации будущей компонентной отрасли и ее приоритетов, сказал «Ведомостям» представитель группы ГАЗ. По его словам, компания еще в 2020 г. проработала собственные проекты локализации по критически значимым группам компонентов, ключевой из них – легкий дизельный двигатель для коммерческого транспорта.
«У нас проработаны бизнес-планы, перечень проектов подан в Минпромторг. ГАЗ полностью готов организовать их выпуск на своих мощностях», – сказал представитель концерна. Он считает, что нужно запускать отраслевую компонентную программу как можно быстрее и важно, чтобы она была не только прописана в стратегии, но и чтобы на ее поддержку были обеспечены бюджетные средства на ближайшие три года.
«АвтоВАЗ» планирует обратиться в Минпромторг после принятия обновленной стратегии развития автопрома для внесения изменений в свой специнвестконтракт (СПИК), сказал «Ведомостям» в июле президент компании Максим Соколов. По его словам, СПИК был заключен при предыдущем акционере «АвтоВАЗа» [Renault] и в текущих условиях частично перестал быть актуальным. Соколов также говорил, что в общую стратегию отрасли войдет и стратегия «АвтоВАЗа».
«Ведомости» направили запросы другим российским национальным автопроизводителям.
По словам руководителя проектов SBS-Consulting Дмитрия Бабанского, последние 15 лет отечественный автопром развивался в рамках модели глобализации и встраивания в международные цепочки поставок, а теперь, вероятно, будет переход к концепции технологического суверенитета. «В этом контексте 2,7 трлн руб., или примерно по 200 млрд руб. в год, – адекватная сумма, учитывая включение в нее инвестиций в НИОКР и создание компонентных производств», – считает эксперт.
Если стратегия будет реализована, государство сможет стать полноправным участником отраслей производства автомобилей и компонентов, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, это очень похоже на современный опыт Китая и целесообразно с точки зрения технологической безопасности и увеличения локализации.