Минпромторг разработал новую стратегию развития автопрома

При запланированном объеме вложений в производство автокомпонентов на 2022 г. в размере 24 млрд руб. к середине срока реализации стратегии (2028–2029 гг.) этот показатель должен составить уже 148–151 млрд руб. в год, а к 2035 г. – 190 млрд. Инвестиции в НИОКР по автокомпонентам должны расти с 10 млрд руб. в 2022 г. до 82 млрд руб. в 2035 г. Авторы стратегии допускают, что из-за прекращения взаимодействия российских предприятий с иностранными инжиниринговыми компаниями в 2022 г. реализация НИОКР «будет сопряжена с большими затратами» и более длительными сроками на разработки.