Параллельный импорт не помог увеличить ввоз легковушек в Россию

Параллельный импорт не помог увеличить ввоз легковушек в РоссиюВ страну в рамках нового режима разрешили импортировать около 300 машин
Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам июля составил 8016 шт., следует из данных аналитического агентства «Автостат» и системы «Электронный паспорт». В это число входят и новые машины, и автомобили с пробегом не старше трех лет. Июльский импорт в целом сопоставим с результатами июня (8256 автомобилей), но почти в 2 раза меньше, чем в начале года. В январе в Россию было ввезено 15 560 машин, в феврале – 21 395.
Правительство разрешило так называемый параллельный импорт, т. е. ввоз оригинальных товаров без согласия правообладателя, 30 марта 2022 г. В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров, допущенных в этот режим. В него попали 50 автомобильных марок, преимущественно среднего, премиального и люксового сегментов, а также коммерческая техника. В основном это те производители, которые первыми заявили о приостановке поставок или производства в России после начала СВО на Украине.