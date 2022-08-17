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Параллельный импорт не помог увеличить ввоз легковушек в Россию

В страну в рамках нового режима разрешили импортировать около 300 машин
Денис Ильюшенков
Параллельный импорт не помог увеличить ввоз легковушек в Россию / Александр Демьянчук / ТАСС

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам июля составил 8016 шт., следует из данных аналитического агентства «Автостат» и системы «Электронный паспорт». В это число входят и новые машины, и автомобили с пробегом не старше трех лет. Июльский импорт в целом сопоставим с результатами июня (8256 автомобилей), но почти в 2 раза меньше, чем в начале года. В январе в Россию было ввезено 15 560 машин, в феврале – 21 395.

Правительство разрешило так называемый параллельный импорт, т. е. ввоз оригинальных товаров без согласия правообладателя, 30 марта 2022 г. В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров, допущенных в этот режим. В него попали 50 автомобильных марок, преимущественно среднего, премиального и люксового сегментов, а также коммерческая техника. В основном это те производители, которые первыми заявили о приостановке поставок или производства в России после начала СВО на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных