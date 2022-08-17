Параллельный импорт не помог увеличить ввоз легковушек в Россию

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам июля составил 8016 шт., следует из данных аналитического агентства «Автостат» и системы «Электронный паспорт». В это число входят и новые машины, и автомобили с пробегом не старше трех лет. Июльский импорт в целом сопоставим с результатами июня (8256 автомобилей), но почти в 2 раза меньше, чем в начале года. В январе в Россию было ввезено 15 560 машин, в феврале – 21 395.