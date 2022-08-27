Мексика нарастила импорт из России на 21%

Доля торгового оборота России со странами, которые не поддержали санкции против нее за военную операцию на Украине, в 2021 г. составила 45,8% от общего объема внешней торговли, или $359,8 млрд, сообщалось в марте в исследовании аналитической службы сети Finexpertiza, основанном на данных Федеральной таможенной службы.