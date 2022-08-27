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Экономика

Мексика нарастила импорт из России на 21%

Ведомости

Объем импорта из России в Мексику в первом полугодии 2022 г. составил $1,193 млрд, передает ТАСС со ссылкой на Банк Мексики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос почти на 21%. 

Наибольший объем импорта в этом году был зафиксирован в июне, когда РФ поставила Мексике товаров на $275,4 млн. В 2021 г. товарооборот двух стран превысил $4,5 млрд. Москва экспортирует продукцию металлургической и химической промышленности, алюминий и удобрения. 

После начала специальной военной операции на Украине президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна не будет вводить санкции против России. По его словам, Мексика хотела бы сохранить возможность диалога со всеми участниками конфликта на Украине.

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Доля торгового оборота России со странами, которые не поддержали санкции против нее за военную операцию на Украине, в 2021 г. составила 45,8% от общего объема внешней торговли, или $359,8 млрд, сообщалось в марте в исследовании аналитической службы сети Finexpertiza, основанном на данных Федеральной таможенной службы.

В десятку основных торговых партнеров среди таких государств, помимо Китая, Белоруссии, Турции и Казахстана, входят Индия (1,7%), Бразилия (1%), Вьетнам (0,9%), Узбекистан (0,9%), Мексика (0,6%) и Египет (0,6%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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