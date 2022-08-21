Товарооборот между Россией и Афганистаном достиг $170 млн

В августе 2021 г., после вывода из страны американских войск, к власти в Афганистане пришли представители «Талибана» («Талибан» – террористическая организация, запрещенная в России). С тех пор Москва официально не признала «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, но сотрудничает с представителями движения.