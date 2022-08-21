Товарооборот между Россией и Афганистаном достиг $170 млн
Годовой товарооборот между Кабулом и Москвой увеличился до $170 млн. Торгово-инвестиционная палата Афганистана (ACCI) заявила, что российский рынок является привлекательным для афганской продукции, передает издание TOLOnews.
В палате сельского хозяйства и животноводства Афганистана (ACIL) также считают, что бартерная торговля принесет пользу Кабулу.
По информации министерства иностранных дел страны, делегация Исламского эмирата прибыла в Москву, чтобы обсудить импорт продукции из РФ с российскими официальными лицами. Речь идет о бартерной торговле и поставках российских нефти и пшеницы. О возможности бартера ранее говорил глава минпромторга Нуриддин Азизи.
«За последние несколько дней в ходе продолжающихся переговоров афганской делегации удалось поговорить о технических вопросах и транспортировке продукции», — рассказал официальный представитель МИДа Закирулла Джалали.
14 августа делегация афганского минпромторга прибыла в Москву на переговоры по закупкам российской нефти и зерна. По словам посла России в Кабуле Дмитрия Жирнова, на обсуждение были вынесены вопросы о поставках нефти, пшеницы и подсолнечного масла.
13 мая временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал заявил, что страна намерена расширять экономическое сотрудничество с Россией, особенно по вопросам закупок газа и нефти. Президент РФ Владимир Путин одобрил также выделение определенного количества зерна Афганистану в случае необходимости.
Также делегация из Афганистана в июне принимала участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Тогда глава торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн сообщал о намерении Афганистана закупить у России 5000 т нефти и 2 млн т зерна.
В августе 2021 г., после вывода из страны американских войск, к власти в Афганистане пришли представители «Талибана» («Талибан» – террористическая организация, запрещенная в России). С тех пор Москва официально не признала «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, но сотрудничает с представителями движения.