Афганистан намерен договориться с Россией о поставках нефтепродуктов по бартеру

По его словам, Россия и Афганистан имеют исторический опыт взаимной бартерной торговли и афганская сторона традиционно поставляла большие объемы изюма. Сейчас Кабул готов поставить сотни тонн изюма и других сухофруктов, добавил он. Кроме того, страна может поставлять России и лекарственные травы, цены на которые сейчас, как утверждает чиновник, очень высоки. Афганистан рассчитывает договориться с Россией о поставках 1 млн тонн бензина и дизельного топлива, отметил он.