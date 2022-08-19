Афганистан намерен договориться с Россией о поставках нефтепродуктов по бартеру
Афганистан хотел бы закупать российские нефтепродукты и продовольствие по бартеру в обмен на полезные ископаемые, сухофрукты и лекарственные травы. Об этом заявил глава минпромторга южноазиатской страны Нуриддин Азизи в интервью «РИА Новости».
«Мы бы хотели сконцентрироваться на поставках продовольствия и других продуктов первой необходимости, в том числе нефтепродуктов, и мы ведем консультации с российскими партнерами. В приоритете у нас – осуществлять импорт этих российских товаров по бартерной схеме», – рассказал он.
По его словам, Россия и Афганистан имеют исторический опыт взаимной бартерной торговли и афганская сторона традиционно поставляла большие объемы изюма. Сейчас Кабул готов поставить сотни тонн изюма и других сухофруктов, добавил он. Кроме того, страна может поставлять России и лекарственные травы, цены на которые сейчас, как утверждает чиновник, очень высоки. Афганистан рассчитывает договориться с Россией о поставках 1 млн тонн бензина и дизельного топлива, отметил он.
Если же бартерная схема невозможна, Кабул готов использовать финансовые транзакции, США и ЕС не вводили в отношении Афганистана ограничений на поставки данных товаров, добавил Азизи.
14 августа делегация афганского минпромторга прибыла в Москву на переговоры по закупкам российской нефти и зерна. По словам посла России в Кабуле Дмитрия Жирнова, на обсуждение были вынесены вопросы о поставках нефти, пшеницы и подсолнечного масла.
13 мая временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал заявил, что страна намерена расширять экономическое сотрудничество с Россией, особенно по вопросам закупок газа и нефти. Президент РФ Владимир Путин одобрил также выделение определенного количества зерна Афганистану в случае необходимости.
Также делегация из Афганистана в июне принимала участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Тогда глава торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн сообщал о намерении Афганистана закупить у России 5000 тонн нефти и 2 млн тонн зерна.
В августе 2021 г., после вывода из страны американских войск, к власти в Афганистане пришли представители «Талибана» («Талибан» – террористическая организация, запрещенная в России). С тех пор Москва официально не признала «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, но сотрудничает с представителями движения.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.