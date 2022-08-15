США передумали размораживать $7 млрд центробанка Афганистана

Такое решение принято Белым домом после ликвидации в Кабуле главаря «Аль-Каиды» (группировка признана террористической и запрещена в России) Аймана аз-Завахири 31 июля ударом с беспилотника. Вскоре после этой операции госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что талибы, укрывая лидера террористов аз-Завахири, нарушили договоренности с Вашингтоном, закончившиеся выводом американских войск с афганской территории. До этого, в феврале, Белый дом допускал возможность использования половины этих замороженных активов для помощи афганскому населению. Отказ размораживать средства ЦБ Афганистана, отмечается в статье, может обратить вспять первые признаки прогресса в переговорах с «Талибаном», ставит под угрозу возможность экономического восстановления страны, а ее население – под угрозу голода.