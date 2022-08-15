Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

США передумали размораживать $7 млрд центробанка Афганистана

Переговоры Вашингтона с талибами об этом остановлены после ликвидации главы «Аль-Каиды» в Кабуле
Илья Лакстыгал Анна Фомина
США передумали размораживать $7 млрд центробанка Афганистана / GettyImages

Администрация президента США Джо Байдена решила не размораживать активы центробанка Афганистана на сумму $7 млрд, находящиеся на американской территории после падения прозападного афганского режима в августе 2021 г. и замороженные после победы талибов. Переговоры по поводу этих средств с движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), захватившим власть в Афганистане год назад, приостановлены, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Такое решение принято Белым домом после ликвидации в Кабуле главаря «Аль-Каиды» (группировка признана террористической и запрещена в России) Аймана аз-Завахири 31 июля ударом с беспилотника. Вскоре после этой операции госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что талибы, укрывая лидера террористов аз-Завахири, нарушили договоренности с Вашингтоном, закончившиеся выводом американских войск с афганской территории. До этого, в феврале, Белый дом допускал возможность использования половины этих замороженных активов для помощи афганскому населению. Отказ размораживать средства ЦБ Афганистана, отмечается в статье, может обратить вспять первые признаки прогресса в переговорах с «Талибаном», ставит под угрозу возможность экономического восстановления страны, а ее население – под угрозу голода.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных