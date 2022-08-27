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Экономика

Вучич назвал фантастической цену на российский газ

Ведомости

Сербия ежегодно покупает у России 2 млрд кубометров газа, обеспечивая 63% потребностей страны в газе, однако импортирует его по «фантастической» цене, заявил в обращении к гражданам президент республики Александр Вучич.

По словам Вучича, страна потребляет каждый год 3,2 млрд куб. м газа, большую часть этого объема поставляет Россия по средней цене $400 за 1000 кубометров газа. 

«Мы оплачиваем 63% наших потребностей, 800 млн евро. Это фантастическая цена», — сказал он (цитата по Pecat). 

Дополнительные 1,2 млрд куб. м газа обошлись бы республике в 4,8 млрд евро, если бы его покупали по текущим ценам. «Это означает банкротство. Повезло, что мы закупили газ раньше, как будто знали», — сказал Вучич.

В конце мая глава государства сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о выгодной схеме импорта газа из России. Тогда истекал срок действия газового соглашения между двумя странами. 

В ходе торгов 7 марта стоимость газа превысила $3000 за 1000 куб. м, обновив тем самым исторический рекорд. На этом фоне Вучич заявил, что сожалеет о своем отказе подписывать газовый контракт по цене $400 за 1000 куб. м. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных