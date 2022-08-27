Вучич назвал фантастической цену на российский газ
Сербия ежегодно покупает у России 2 млрд кубометров газа, обеспечивая 63% потребностей страны в газе, однако импортирует его по «фантастической» цене, заявил в обращении к гражданам президент республики Александр Вучич.
По словам Вучича, страна потребляет каждый год 3,2 млрд куб. м газа, большую часть этого объема поставляет Россия по средней цене $400 за 1000 кубометров газа.
«Мы оплачиваем 63% наших потребностей, 800 млн евро. Это фантастическая цена», — сказал он (цитата по Pecat).
Дополнительные 1,2 млрд куб. м газа обошлись бы республике в 4,8 млрд евро, если бы его покупали по текущим ценам. «Это означает банкротство. Повезло, что мы закупили газ раньше, как будто знали», — сказал Вучич.
В конце мая глава государства сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о выгодной схеме импорта газа из России. Тогда истекал срок действия газового соглашения между двумя странами.
В ходе торгов 7 марта стоимость газа превысила $3000 за 1000 куб. м, обновив тем самым исторический рекорд. На этом фоне Вучич заявил, что сожалеет о своем отказе подписывать газовый контракт по цене $400 за 1000 куб. м.