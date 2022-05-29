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Экономика

Вучич назвал благоприятными для Сербии условия газового контракта с Россией

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о выгодной схеме импорта газа из России, передает агентство Tanjug. Срок действия газового соглашения между двумя странами истекает на следующей неделе.

По его словам, цена, основанная на 100%-ной нефтяной формуле, останется неизменной для Сербии.

«Самое главное для нас – это наши двусторонние отношения, и мы затронули несколько вопросов. Для нас самым важным вопросом является истечение срока действия газового соглашения по истечении десятилетнего срока 31 мая», — сказал Вучич.

Стороны договорились  об «основных элементах, которые очень благоприятны для Сербии», добавил сербский президент. 

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Ранее сегодня в Кремле сообщили, что Путин и Вучич обсудили «вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений, включая шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества». Они договорились, что Россия продолжит бесперебойно поставлять природный газ в Сербию.

В начале мая Вучич анонсировал начало переговоров с «Газпромом» о новом долгосрочном контракте на поставки газа. По его словам, при разных формулах расчета цен разница составляет 1,1 млрд евро в год.

Он рассказал, что при 100%-ной нефтяной формуле расчета, которую никто не применяет, цена за 1000 куб. м газа составила бы $320-325. При 80% нефтяной формулы и 20% биржевой цена газа составит $417 за 1000 куб. м, при 30% биржевой цены — $482 «и это все весьма пристойные цены для нас», отметил Вучич. Он добавил, что жители страны и организации потребляют больше газа, чем рассчитывалось.

Действующий договор «Србиягаза» с «Газпромом» на поставки 6 млн куб. м газа в сутки по $270 за 1000 куб. м истекает 31 мая. Ранее власти страны сообщали, что планируют подписать следующий договор с «Газпромом» на 10 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных