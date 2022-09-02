FT: страны G7 введут потолок цен на российскую нефть с 5 декабря

О переговорах стран G7 по ограничению цен на российскую нефть стало известно в июле. Как писал тогда Bloomberg, западные страны обсуждают диапазон от $40 до $60 за баррель, который будет выше себестоимости нефтедобычи, т. е. у России будет стимул ее продолжать. При этом администрация президента США Джо Байдена считает ограничение в $40 слишком низким и способным привести к очередному скачку цен на нефть из-за сокращения российских поставок. Тогда же Reuters сообщил, что новый механизм планируют запустить к 5 декабря, когда вступит в силу эмбарго ЕС на поставки по морю российской нефти.