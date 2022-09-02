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Экономика

FT: страны G7 введут потолок цен на российскую нефть с 5 декабря

Ведомости

Страны «большой семерки» согласуют на сегодняшней встрече введение лимита цен на поставки российской нефти, он вступит в силу 5 декабря, пишет газета Financial Times.

Аналогичные ограничения в отношении российских нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля следующего года, отмечает издание. По информации газеты, введение ценовых ограничений поддержала Еврокомиссия, однако для того чтобы эти меры были эффективными, потребуется убедить присоединиться к ним значительную часть стран, покупающих российскую нефть, в том числе Индию.

О переговорах стран G7 по ограничению цен на российскую нефть стало известно в июле. Как писал тогда Bloomberg, западные страны обсуждают диапазон от $40 до $60 за баррель, который будет выше себестоимости нефтедобычи, т. е. у России будет стимул ее продолжать. При этом администрация президента США Джо Байдена считает ограничение в $40 слишком низким и способным привести к очередному скачку цен на нефть из-за сокращения российских поставок. Тогда же Reuters сообщил, что новый механизм планируют запустить к 5 декабря, когда вступит в силу эмбарго ЕС на поставки по морю российской нефти.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что разрабатываемый план предусматривает запрет финансирования и страхования поставок российской нефти и нефтепродуктов, если они осуществляются по цене выше согласованной странами — участниками «большой семерки». Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые введут лимит цен на эти продукты, заявил вчера вице-премьер России Александр Новак.

С начала специальной военной операции на территории Украины Индия стала наращивать закупки российских энергоносителей. По данным Reuters, в июле Россия стала третьим крупнейшим поставщиком угля в Индию, его импорт вырос на 20% по сравнению с прошлым месяцем и достиг 2,06 млн т.

Это связано с тем, что в условиях западных санкций и сокращения поставок энергоносителей в ЕС и Великобританию Россия выставила нефть и уголь на продажу со скидками — по ценам ниже тех, которые предлагают другие страны-экспортеры. В частности, в мае Россия обогнала Саудовскую Аравию по объему поставок нефти в Индию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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