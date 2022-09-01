WSJ: страны G7 представят план по ограничению цен на российскую нефть 2 сентября
Министры финансов стран «большой семерки» планируют в пятницу провести онлайн-встречу, в ходе которой, как ожидается, согласуют план ограничения цен на российскую нефть, пишет The Wall Street Journal.
Обсуждаемый с лета странами G7 план предполагает запрет финансирования и страхования поставок российской нефти, если они осуществляются по цене выше согласованной участниками «большой семерки», напоминает издание. Размер потолка цен на российскую нефть и остается главным обсуждаемым вопросом министров, отмечает WSJ: чиновники хотят сохранить поставки из России, но значительно сократить ее нефтяные доходы.
«Наша цель здесь — создать разрешительную структуру, которая позволит российской нефти течь, но уменьшит их доходы», – повторила цель инициативы в своем последнем интервью замминистра финансов США Уолли Адейемо.
Кроме того, предельные цены могут быть введены и по отношению к российским нефтепродуктам, например мазуту, рассказали источники издания.
О переговорах стран G7 по ограничению цен на российскую нефть стало известно в июле. Как писал тогда Bloomberg, западные страны обсуждают диапазон от $40 до $60 за баррель, который будет выше себестоимости нефтедобычи, т. е. у России будет стимул ее продолжать. При этом администрация президента США Джо Байдена считает ограничение в $40 слишком низким и способным привести к очередному скачку цен на нефть из-за сокращения российских поставок. Как отмечал в конце июля Reuters, G7 планирует запустить новый механизм к началу декабря, когда вступит в силу эмбарго ЕС на поставки по морю российской нефти.
По мнению президента России Владимира Путина, в результате таких ограничений цены на нефть сильно вырастут, а Запад «наступает на те же грабли», что и с поставками российского газа. Вице-премьер России Александр Новак также отмечал, что решение об ограничении цен на российскую нефть вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок. Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co сообщали, что нефть может подорожать до $380 за баррель, если санкции США и Европы заставят Россию нанести «ответный удар» по ее добыче.
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