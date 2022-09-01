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Экономика

WSJ: страны G7 представят план по ограничению цен на российскую нефть 2 сентября

Ведомости

Министры финансов стран «большой семерки» планируют в пятницу провести онлайн-встречу, в ходе которой, как ожидается, согласуют план ограничения цен на российскую нефть, пишет The Wall Street Journal.

Обсуждаемый с лета странами G7 план предполагает запрет финансирования и страхования поставок российской нефти, если они осуществляются по цене выше согласованной участниками «большой семерки», напоминает издание. Размер потолка цен на российскую нефть и остается главным обсуждаемым вопросом министров, отмечает WSJ: чиновники хотят сохранить поставки из России, но значительно сократить ее нефтяные доходы.

«Наша цель здесь — создать разрешительную структуру, которая позволит российской нефти течь, но уменьшит их доходы», – повторила цель инициативы в своем последнем интервью замминистра финансов США Уолли Адейемо.

Кроме того, предельные цены могут быть введены и по отношению к российским нефтепродуктам, например мазуту, рассказали источники издания.

О переговорах стран G7 по ограничению цен на российскую нефть стало известно в июле. Как писал тогда Bloomberg, западные страны обсуждают диапазон от $40 до $60 за баррель, который будет выше себестоимости нефтедобычи, т. е. у России будет стимул ее продолжать. При этом администрация президента США Джо Байдена считает ограничение в $40 слишком низким и способным привести к очередному скачку цен на нефть из-за сокращения российских поставок. Как отмечал в конце июля Reuters, G7 планирует запустить новый механизм к началу декабря, когда вступит в силу эмбарго ЕС на поставки по морю российской нефти.

По мнению президента России Владимира Путина, в результате таких ограничений цены на нефть сильно вырастут, а Запад «наступает на те же грабли», что и с поставками российского газа. Вице-премьер России Александр Новак также отмечал, что решение об ограничении цен на российскую нефть вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок. Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co сообщали, что нефть может подорожать до $380 за баррель, если санкции США и Европы заставят Россию нанести «ответный удар» по ее добыче.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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