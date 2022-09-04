Германия согласовала пакет мер по борьбе с инфляцией на 65 млрд евро

Цены на газ в Европе ускорили рост после заявления «Газпрома» об остановке последней газоперекачивающей турбины для проведения плановых работ в период с 31 августа по 2 сентября, на прошлой неделе стоимость ближайшего фьючерса на газ превысила $3500 за тысячу кубометров. 29 августа после заявления Германии о досрочном заполнении газохранилищ они упали более чем на 20% до $2802.