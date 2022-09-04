Германия согласовала пакет мер по борьбе с инфляцией на 65 млрд евро
Правительство Германии согласовало принятие третьего пакета мер, который призван защитить население и бизнес от воздействия стремительного роста инфляции, передает Reuters со ссылкой на документ. ФРГ потратит на эти цели 65 млрд евро — больше, чем в рамках первых двух пакетов.
Власти в ФРГ в рамках нового пакета помощи запланировали предоставление скидок на общественный транспорт и налоговые льготы в размере 1,7 млрд евро для 9000 энергоемких компаний, следует из документа.
Третий пакет мер согласован ввиду высоких цен на энергоносители. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции заявил, что принятие всех трех пакетов обойдется в 95 млрд евро, пишет Spiegel. В документе отмечается, что пакет «разгрузит все домохозяйства — в том числе пенсионеров, студентов и стажеров». Запланированные меры включают в себя единовременные выплаты студентам в размере 200 евро, пенсионерам — в размере 300 евро.
Цены на газ в Европе ускорили рост после заявления «Газпрома» об остановке последней газоперекачивающей турбины для проведения плановых работ в период с 31 августа по 2 сентября, на прошлой неделе стоимость ближайшего фьючерса на газ превысила $3500 за тысячу кубометров. 29 августа после заявления Германии о досрочном заполнении газохранилищ они упали более чем на 20% до $2802.
19 августа стало известно, что цены производителей (индекс PPI) в Германии в июле выросли на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало самым большим показателем с начала ведения расчетов в 1949 г. Инфляция в ФРГ в августе ускорилась и предварительно составила 7,9% по сравнению с показателями прошлого года.