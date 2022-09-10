Bloomberg сообщил о переговорах Украины и США по кредиту на газ

Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) в Брюсселе в ходе экстренного заседания Совета ЕС по энергетике 9 сентября не смогли согласовать введение потолка цен на российский газ. Источники Bloomberg пояснили, что страны ЕС не спешат ограничивать цены только на российский газ из-за опасений, что РФ в ответ может полностью прекратить его поставки. О том, что Россия не станет продавать ЕС энергоресурсы на невыгодных для себя условиях, говорил президент РФ Владимир Путин 7 сентября на ВЭФ-2022 во Владивостоке, назвав идею административным способом ограничить цены на газ из России «чушью и бредом».