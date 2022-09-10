Bloomberg сообщил о переговорах Украины и США по кредиту на газ
Власти Украины ведут переговоры с Экспортно-импортным банком США (EXIM) о предоставлении Киеву кредита в размере $1,5 млрд на покупку газа, сообщает Bloomberg.
Агентство отмечает, что этот вопрос обсудили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов США Джанет Йеллен на встрече 9 сентября. Не уточняется, на каком этапе находятся переговоры о предоставлении кредита.
Генеральный директор украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» Юрий Витренко отмечал, что в украинских хранилищах может быть накоплено 15 куб. м газа к 1 ноября. Украинский депутат Алексей Кучеренко 6 сентября заявлял, что Украина не сможет накопить запланированный на зиму объем газа в хранилищах, так как недостает трети: 6,7 млрд из 19 млрд куб. м. По мнению депутата, импорт газа до конца года затруднен из-за «космических» цен на топливо.
Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) в Брюсселе в ходе экстренного заседания Совета ЕС по энергетике 9 сентября не смогли согласовать введение потолка цен на российский газ. Источники Bloomberg пояснили, что страны ЕС не спешат ограничивать цены только на российский газ из-за опасений, что РФ в ответ может полностью прекратить его поставки. О том, что Россия не станет продавать ЕС энергоресурсы на невыгодных для себя условиях, говорил президент РФ Владимир Путин 7 сентября на ВЭФ-2022 во Владивостоке, назвав идею административным способом ограничить цены на газ из России «чушью и бредом».
Стоимость газа в ЕС начала расти осенью 2021 г., тогда котировки на TTF впервые преодолели планку в $2000 за 1000 куб м. Волатильность на газовом рынке усилилась с началом специальной военной операции на Украине и введением новых санкций против РФ, что создало риски для сокращения поставок топлива. В начале марта спотовые цены газа в Европе приближались к $3900 за 1000 куб. м, но затем стабилизировались в районе $2000.
Согласно данным биржи ICE, 9 сентября фьючерсы на поставки газа в октябре торговались по цене чуть выше $2000 за 1000 куб. м.