Газета
Экономика

Bloomberg сообщил о переговорах Украины и США по кредиту на газ

Ведомости

Власти Украины ведут переговоры с Экспортно-импортным банком США (EXIM) о предоставлении Киеву кредита в размере $1,5 млрд на покупку газа, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что этот вопрос обсудили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов США Джанет Йеллен на встрече 9 сентября. Не уточняется, на каком этапе находятся переговоры о предоставлении кредита.

Генеральный директор украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» Юрий Витренко отмечал, что в украинских хранилищах может быть накоплено 15 куб. м газа к 1 ноября. Украинский депутат Алексей Кучеренко 6 сентября заявлял, что Украина не сможет накопить запланированный на зиму объем газа в хранилищах, так как недостает трети: 6,7 млрд из 19 млрд куб. м. По мнению депутата, импорт газа до конца года затруднен из-за «космических» цен на топливо.

Ранее по теме: В Белом доме пообещали помочь Европе с наращиванием запасов газа к зиме

Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) в Брюсселе в ходе экстренного заседания Совета ЕС по энергетике 9 сентября не смогли согласовать введение потолка цен на российский газ. Источники Bloomberg пояснили, что страны ЕС не спешат ограничивать цены только на российский газ из-за опасений, что РФ в ответ может полностью прекратить его поставки. О том, что Россия не станет продавать ЕС энергоресурсы на невыгодных для себя условиях, говорил президент РФ Владимир Путин 7 сентября на ВЭФ-2022 во Владивостоке, назвав идею административным способом ограничить цены на газ из России «чушью и бредом».

Стоимость газа в ЕС начала расти осенью 2021 г., тогда котировки на TTF впервые преодолели планку в $2000 за 1000 куб м. Волатильность на газовом рынке усилилась с началом специальной военной операции на Украине и введением новых санкций против РФ, что создало риски для сокращения поставок топлива. В начале марта спотовые цены газа в Европе приближались к $3900 за 1000 куб. м, но затем стабилизировались в районе $2000.

Согласно данным биржи ICE, 9 сентября фьючерсы на поставки газа в октябре торговались по цене чуть выше $2000 за 1000 куб. м.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных