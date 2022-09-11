Business Standard: Россия предложила Индии скидку на нефть за отказ от предельных цен
Россия предложила Индии снизить цену на поставку нефти при условии, что Нью-Дели выступит против инициативы стран G7 по предельным ценам на нефть, пишет газета Business Standard со ссылкой на источники среди официальных лиц и в МИД Индии.
По данным источников, предполагается, что скидки на российскую нефть будут больше, чем те, которые в последнее время предлагал Ирак.
«Речь идет о том, чтобы Индия не поддерживала предложение G7. Решение по этому вопросу будет принято позже, по мере продвижения переговоров со всеми партнерами», — заявили изданию в МИД Индии.
В мае Индия отдавала за российскую сырую нефть на $16 за баррель меньше по сравнению со средней ценой корзины импортной нефти в размере $110, пишет газета. В июне скидку урезали до $14 за баррель, а по состоянию на август составила $6 от средней цены импортной нефти.
Крупнейший поставщик нефти в Индию, Ирак, с конца июня подорвал позиции России на этом рынке, поставив ряд сортов сырой нефти по средней цене за баррель на $9 ниже российской, отмечает издание. В итоге Россия с долей 18,2% опустилась на третье место в рейтинге стран по объему поставок нефти в Индию. Первое место сейчас занимает Саудовская Аравия с долей 20,8%, второе — Ирак с 20,6%.
2 сентября министры финансов стран G7 (США, Великобритания, Канада, Япония, Италия, Франция и Германия) заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать «широкую международную коалицию», которая установит лимит цен на российскую нефть. По мнению замминистра финансов США Уолли Адейемо, введение подобной меры позволит гарантировать поставки российской нефти вне зависимости от новых санкций, а также избежать резких скачков газовых цен.
Согласно плану, будет введен запрет на финансирование и страхование поставок российской нефти, если они осуществляются по цене выше согласованной. По информации газеты Financial Times, в отношении поставок нефти ограничение начнет действовать 5 декабря, когда в силу вступит эмбарго ЕС на поставки российской нефти, а в отношении нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. Таким способом европейские чиновники хотят сохранить поставки продукции из России, сократив при этом ее нефтяные доходы.
В ответ на подобное решение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что при установлении лимита цен на российские газ, нефть и нефтепродукты эти энергоресурсы будут поставляться по другим направлениям — в страны, которые работают на рыночных условиях.