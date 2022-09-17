Приднестровье обяжут оплачивать газ авансом в случае прекращения поставок из РФ
В случае полного прекращения «Газпромом» поставок газа Молдавии Приднестровью придется платить за него авансом, заявила в эфире телеканала Moldova 1 премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.
По ее словам, российская компания не дает четкого ответа о поставках газа в республику после 1 октября. До этого времени Молдавия должна решить вопрос с задолженностью «Газпрому», однако Кишинев попросил продлить этот срок.
«Мы просили внести ясность в вопрос о поставках и объемах газа, и до сих пор ясности нет. Если мы хотим получить доступ к природному газу с международного рынка или от партнеров по выгодной цене, прежде всего, мы должны заплатить за потребленный газ, причем заплатить заранее. Доставка газа на левый берег Днестра невозможна без предварительной оплаты. Есть варианты. Есть также соединение с Украиной, к которому можно получить доступ, но это вопрос предоплаты за газ, и мы должны иметь достаточные объемы», — заявила Гаврилица.
В конце августа вице-премьер республики Андрей Спыну по итогам переговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером сообщил, что Молдавия не успеет провести аудит исторического долга перед «Газпромом» до 1 октября 2022 г. подтвердил сентябрьские объемы поставок газа и продление аудита до 1 октября. Он указал на необходимость продления срока до 31 марта 2023 г.
С 2011 г. «Газпром» и «Молдовагаз» ежегодно продлевали соглашение о поставках газа. Срок действия очередного контракта закончился 30 сентября 2021 г., но стороны не могли заключить новый договор на протяжении месяца из-за долгов Кишинева за прошлые поставки и формулы, по которой рассчитывается цена.
В итоге договор был продлен 29 октября на пять лет, при этом Россия согласилась на формулу, которую предложила Молдавия, при условии своевременной оплаты текущих платежей и погашения исторического долга. «Газпром» оценивает его в $709 млн. Правительство Молдавии считает, что для выяснения точной суммы нужно провести независимый аудит.