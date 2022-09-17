Приднестровье обяжут оплачивать газ авансом в случае прекращения поставок из РФ

«Мы просили внести ясность в вопрос о поставках и объемах газа, и до сих пор ясности нет. Если мы хотим получить доступ к природному газу с международного рынка или от партнеров по выгодной цене, прежде всего, мы должны заплатить за потребленный газ, причем заплатить заранее. Доставка газа на левый берег Днестра невозможна без предварительной оплаты. Есть варианты. Есть также соединение с Украиной, к которому можно получить доступ, но это вопрос предоплаты за газ, и мы должны иметь достаточные объемы», — заявила Гаврилица.