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Молдавия не успеет провести аудит долга перед «Газпромом» в установленный срок

Ведомости

Молдавия не успеет провести аудит исторического долга перед «Газпромом» до 1 октября 2022 г., сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер республики Андрей Спыну по итогам переговоров с главой российской компании Алексеем Миллером.

Он отметил, что по итогам вчерашнего общения по видеосвязи и сегодняшнего по телефону с Миллером «Газпром» подтвердил сентябрьские объемы поставок газа и продление аудита до 1 октября.

«В связи с этим я сообщил, что проверка невозможна до 1 октября и еще раз указал на необходимость продления срока до 31 марта 2023 года. Мы продолжим обсуждения и в следующем периоде», – заявил Спыну.

С 2011 г. «Газпром» и «Молдовагаз» ежегодно продлевали соглашение о поставках газа. Срок действия очередного контракта закончился 30 сентября 2021 г., но стороны не могли заключить новый договор на протяжении месяца из-за долгов Кишинева за прошлые поставки и формулы, по которой рассчитывается цена.

В итоге договор был продлен 29 октября на пять лет, при этом Россия согласилась на формулу, которую предложила Молдавия, при условии своевременной оплаты текущих платежей и погашения исторического долга. «Газпром» оценивает его в $709 млн. Правительство Молдавии считает, что для выяснения точной суммы нужно провести независимый аудит.

В феврале 2022 г. Спыну заявил, что российский холдинг может расторгнуть контракт на поставку газа в республику из-за разногласий вокруг долга «Молдовагаза». До этого «Газпром» обвинил представителей Молдавии в том, что они в одностороннем порядке установили условия привлечения аудитора для проверки задолженности «Молдовагаза». В пресс-службе «Газпрома» пояснили, что представители молдавского кабмина не пришли на заседание наблюдательного совета «Молдовагаза», на котором должны были быть согласованы «подходы к проведению аудита».

11 августа Спыну сообщил, что власти Молдавии заключили договор о проведении независимого финансового и юридического аудита долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» и «Факторинг-финанс». Контракт подписан с норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co. Обе компании обязуются провести аудит долгов республики за газ до 30 января 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных