Молдавия не успеет провести аудит долга перед «Газпромом» в установленный срок

В феврале 2022 г. Спыну заявил, что российский холдинг может расторгнуть контракт на поставку газа в республику из-за разногласий вокруг долга «Молдовагаза». До этого «Газпром» обвинил представителей Молдавии в том, что они в одностороннем порядке установили условия привлечения аудитора для проверки задолженности «Молдовагаза». В пресс-службе «Газпрома» пояснили, что представители молдавского кабмина не пришли на заседание наблюдательного совета «Молдовагаза», на котором должны были быть согласованы «подходы к проведению аудита».