Молдавия не успеет провести аудит долга перед «Газпромом» в установленный срок
Молдавия не успеет провести аудит исторического долга перед «Газпромом» до 1 октября 2022 г., сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер республики Андрей Спыну по итогам переговоров с главой российской компании Алексеем Миллером.
Он отметил, что по итогам вчерашнего общения по видеосвязи и сегодняшнего по телефону с Миллером «Газпром» подтвердил сентябрьские объемы поставок газа и продление аудита до 1 октября.
«В связи с этим я сообщил, что проверка невозможна до 1 октября и еще раз указал на необходимость продления срока до 31 марта 2023 года. Мы продолжим обсуждения и в следующем периоде», – заявил Спыну.
С 2011 г. «Газпром» и «Молдовагаз» ежегодно продлевали соглашение о поставках газа. Срок действия очередного контракта закончился 30 сентября 2021 г., но стороны не могли заключить новый договор на протяжении месяца из-за долгов Кишинева за прошлые поставки и формулы, по которой рассчитывается цена.
В итоге договор был продлен 29 октября на пять лет, при этом Россия согласилась на формулу, которую предложила Молдавия, при условии своевременной оплаты текущих платежей и погашения исторического долга. «Газпром» оценивает его в $709 млн. Правительство Молдавии считает, что для выяснения точной суммы нужно провести независимый аудит.
В феврале 2022 г. Спыну заявил, что российский холдинг может расторгнуть контракт на поставку газа в республику из-за разногласий вокруг долга «Молдовагаза». До этого «Газпром» обвинил представителей Молдавии в том, что они в одностороннем порядке установили условия привлечения аудитора для проверки задолженности «Молдовагаза». В пресс-службе «Газпрома» пояснили, что представители молдавского кабмина не пришли на заседание наблюдательного совета «Молдовагаза», на котором должны были быть согласованы «подходы к проведению аудита».
11 августа Спыну сообщил, что власти Молдавии заключили договор о проведении независимого финансового и юридического аудита долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» и «Факторинг-финанс». Контракт подписан с норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co. Обе компании обязуются провести аудит долгов республики за газ до 30 января 2023 г.