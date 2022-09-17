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Экономика

Эрдоган заявил о продолжении работы над выводом российской сельхозпродукции на рынки

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о договоренности его страны по продолжению реализации с Россией мер по выводу российской сельхозпродукции на мировые рынки. Об этом политик заявил по возвращении из Самарканда.

«Конечно, по всем видам продукции, поступающей как из России, так и с Украины, — это может быть зерновая продукция, удобрения и так далее, мы обязательно ведем переговоры с каждой страной. Будь то МИД или соответствующие ведомства, мы предпринимаем соответствующие шаги, обсуждая их с коллегами… На нашей встрече с господином Путиным здесь (в Самарканде) мы договорились продолжать этот процесс с той же осторожностью», — сказал турецкий лидер (цитата по «РИА Новости»).

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений.

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27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу сельхозпродукции. Накануне министерство национальной обороны Турции сообщило, что за 46 дней действия сделки было вывезено 3,25 млн т продовольствия с Украины.

В то же время российские власти указывают на несоблюдение второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. В начале августа МИД России призвал западные страны выполнять условия сделки полностью. Гутерриш уточнил, что ООН работает над снятием санкций, которые мешают экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.

Во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Путин обвинил Запад в нарушении условий зерновой сделки. По его словам, почти все продовольствие ЕС забрал себе. Он отметил, что из 87 кораблей, которые были вывезены из портов Украины, только 2 были направлены в беднейшие страны — они доставили всего 60 000 из 2 млн т продовольствия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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