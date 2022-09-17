Эрдоган заявил о продолжении работы над выводом российской сельхозпродукции на рынки

«Конечно, по всем видам продукции, поступающей как из России, так и с Украины, — это может быть зерновая продукция, удобрения и так далее, мы обязательно ведем переговоры с каждой страной. Будь то МИД или соответствующие ведомства, мы предпринимаем соответствующие шаги, обсуждая их с коллегами… На нашей встрече с господином Путиным здесь (в Самарканде) мы договорились продолжать этот процесс с той же осторожностью», — сказал турецкий лидер (цитата по «РИА Новости»).