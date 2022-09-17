Эрдоган заявил о продолжении работы над выводом российской сельхозпродукции на рынки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о договоренности его страны по продолжению реализации с Россией мер по выводу российской сельхозпродукции на мировые рынки. Об этом политик заявил по возвращении из Самарканда.
«Конечно, по всем видам продукции, поступающей как из России, так и с Украины, — это может быть зерновая продукция, удобрения и так далее, мы обязательно ведем переговоры с каждой страной. Будь то МИД или соответствующие ведомства, мы предпринимаем соответствующие шаги, обсуждая их с коллегами… На нашей встрече с господином Путиным здесь (в Самарканде) мы договорились продолжать этот процесс с той же осторожностью», — сказал турецкий лидер (цитата по «РИА Новости»).
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений.
27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу сельхозпродукции. Накануне министерство национальной обороны Турции сообщило, что за 46 дней действия сделки было вывезено 3,25 млн т продовольствия с Украины.
В то же время российские власти указывают на несоблюдение второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. В начале августа МИД России призвал западные страны выполнять условия сделки полностью. Гутерриш уточнил, что ООН работает над снятием санкций, которые мешают экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.
Во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Путин обвинил Запад в нарушении условий зерновой сделки. По его словам, почти все продовольствие ЕС забрал себе. Он отметил, что из 87 кораблей, которые были вывезены из портов Украины, только 2 были направлены в беднейшие страны — они доставили всего 60 000 из 2 млн т продовольствия.