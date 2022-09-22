Мосбиржа может продать бизнес по организации торгов парой рубль — доллар

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели экономические санкции в отношении страны, которые распространяются на российские банки, наличную валюту и др. В качестве одной из мер поддержки экономики правительство переводит внешнеторговые расчеты на национальные валюты. Так, кабмин планирует увеличить долю внешнеторговых расчетов в рублях в 2 раза к 2025 г. – с прошлогодних 19,5% до 40%, использование нацвалют нейтральных по отношению к России стран должно будет вырасти почти в 13 раз с 1,6 до 20%. Таким образом, предполагается, что 60% внешней торговли будет вестись в отличных от долларов и евро валютах.