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Экономика

Мосбиржа может продать бизнес по организации торгов парой рубль — доллар

Ведомости

Московская биржа может в будущем рассмотреть возможность продажи бизнеса по организации валютных торгов парой рубль — доллар, рассказал глава набсовета биржи Сергей Швецов на форуме «Банки России – XXI век».

По словам Швецова, Мосбиржа помимо коммерческой выполняет и общегосударственную функцию, поэтому эта пара будет поддерживаться, пока у российской экономики есть потребность конверсии доллара в рубль.

«Часть российского экспорта и импорта все еще в долларах, но затухающая тенденция есть. Наверное, в какой-то момент, в каком-то будущем я не исключаю, что Мосбиржа этот бизнес продаст. Но это явно не в ближайшее время. Если торгово-инвестиционные отношения России с внешним миром будут недолларовые и доллар утратит свою функцию, я не исключаю, что он будет не интересен ни регулятору, ни бирже», – сказал глава набсовета биржи.

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После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели экономические санкции в отношении страны, которые распространяются на российские банки, наличную валюту и др. В качестве одной из мер поддержки экономики правительство переводит внешнеторговые расчеты на национальные валюты. Так, кабмин планирует увеличить долю внешнеторговых расчетов в рублях в 2 раза к 2025 г. – с прошлогодних 19,5% до 40%, использование нацвалют нейтральных по отношению к России стран должно будет вырасти почти в 13 раз с 1,6 до 20%. Таким образом, предполагается, что 60% внешней торговли будет вестись в отличных от долларов и евро валютах.

По данным Банка России, в 2021 г. больше всего платежей за экспорт проводилось в долларах (54,5%) и евро (29,7%), доля рубля составляла 14,3%, иных валют – 1,5%. Расчеты за импорт тоже проводились преимущественно за доллары (35,8%) и евро (30,4%), при этом доля рубля составляла 27,9%, иных валют – 5,9%.

Увеличению доли расчетов в национальных валютах будет способствовать развитие инфраструктуры, независимой от западных финансовых центров, считают в Минэке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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