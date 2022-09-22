Мосбиржа может продать бизнес по организации торгов парой рубль — доллар
Московская биржа может в будущем рассмотреть возможность продажи бизнеса по организации валютных торгов парой рубль — доллар, рассказал глава набсовета биржи Сергей Швецов на форуме «Банки России – XXI век».
По словам Швецова, Мосбиржа помимо коммерческой выполняет и общегосударственную функцию, поэтому эта пара будет поддерживаться, пока у российской экономики есть потребность конверсии доллара в рубль.
«Часть российского экспорта и импорта все еще в долларах, но затухающая тенденция есть. Наверное, в какой-то момент, в каком-то будущем я не исключаю, что Мосбиржа этот бизнес продаст. Но это явно не в ближайшее время. Если торгово-инвестиционные отношения России с внешним миром будут недолларовые и доллар утратит свою функцию, я не исключаю, что он будет не интересен ни регулятору, ни бирже», – сказал глава набсовета биржи.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели экономические санкции в отношении страны, которые распространяются на российские банки, наличную валюту и др. В качестве одной из мер поддержки экономики правительство переводит внешнеторговые расчеты на национальные валюты. Так, кабмин планирует увеличить долю внешнеторговых расчетов в рублях в 2 раза к 2025 г. – с прошлогодних 19,5% до 40%, использование нацвалют нейтральных по отношению к России стран должно будет вырасти почти в 13 раз с 1,6 до 20%. Таким образом, предполагается, что 60% внешней торговли будет вестись в отличных от долларов и евро валютах.
По данным Банка России, в 2021 г. больше всего платежей за экспорт проводилось в долларах (54,5%) и евро (29,7%), доля рубля составляла 14,3%, иных валют – 1,5%. Расчеты за импорт тоже проводились преимущественно за доллары (35,8%) и евро (30,4%), при этом доля рубля составляла 27,9%, иных валют – 5,9%.
Увеличению доли расчетов в национальных валютах будет способствовать развитие инфраструктуры, независимой от западных финансовых центров, считают в Минэке.