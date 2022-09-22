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Reuters: Эрдоган обсудит ситуацию с картами «Мир»

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может сегодня провести встречу на высоком уровне, на которой будет обсуждаться российская платежная система «МИР», об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Эрдоган проведет встречу на высоком уровне в пятницу, на которой будет обсуждаться российская платежная система "МИР" и возможные западные санкции», — сказано в сообщении агентства.

Отмечается, что на встрече также могут быть затронуты «соглашение с Россией» и общая экономическая ситуация.

На этой неделе в Турции наблюдались проблемы с картой «Мир». В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о сокращении числа банкоматов и магазинов, которые могут принимать карты этой платежной системы.

В частности, два турецких банка Isbank и Denizbank приостановили использование этих платежных карт на этой неделе в связи с угрозой санкций со стороны США. 15 сентября минфин страны опубликовал документ, где выражена готовность ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Также США ввели санкции в отношении директора оператора «Мира» – Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных