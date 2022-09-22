Reuters: Эрдоган обсудит ситуацию с картами «Мир»

В частности, два турецких банка Isbank и Denizbank приостановили использование этих платежных карт на этой неделе в связи с угрозой санкций со стороны США. 15 сентября минфин страны опубликовал документ, где выражена готовность ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Также США ввели санкции в отношении директора оператора «Мира» – Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.