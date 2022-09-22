Reuters: Эрдоган обсудит ситуацию с картами «Мир»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может сегодня провести встречу на высоком уровне, на которой будет обсуждаться российская платежная система «МИР», об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
«Эрдоган проведет встречу на высоком уровне в пятницу, на которой будет обсуждаться российская платежная система "МИР" и возможные западные санкции», — сказано в сообщении агентства.
Отмечается, что на встрече также могут быть затронуты «соглашение с Россией» и общая экономическая ситуация.
На этой неделе в Турции наблюдались проблемы с картой «Мир». В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о сокращении числа банкоматов и магазинов, которые могут принимать карты этой платежной системы.
В частности, два турецких банка Isbank и Denizbank приостановили использование этих платежных карт на этой неделе в связи с угрозой санкций со стороны США. 15 сентября минфин страны опубликовал документ, где выражена готовность ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Также США ввели санкции в отношении директора оператора «Мира» – Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.
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